Grigoraş nu se sperie de programul încărcat

Pandurii are un final de an extrem de greu. În perioada 1-18 decembrie, echipa noastră are programate 5 meciuri, 4 în Liga I şi unul în Cupa României. Elevii lui Petre Grigoraş încep turul de forţă la Severin, cu Voluntari, şi mai joacă “acasă” cu Gaz Metan Mediaş. Deplasările din campionatul intern au loc pe terenul Stelei şi pe cel al formaţiei ASA Tg-Mureş. De asemenea, gorjenii merg la Ovidiu, pe 15 decembrie, pentru a întâlni Viitorul lui Hagi. “În primul rând trebuie să fim sănătoşi şi să am o echipă validă din punct de vedere fizic. O să trebuiască să găsim soluţii. Sunt meciuri extrem de importante. Vine meciul cu Voluntari, care este o echipă tare, în ultimul timp demonstrează că au linişte, au şi jucători valoroşi, după care mergem la Steaua. Vom încerca să ne concentrăm la maxim şi să scoatem ceva din fiecare partidă. Toţi cei care au rămas aici îşi vor aduce aportul”, a declarat antrenorul Pandurilor. Tehnicianul gorjean nu şi-a făcut calcule, şi spune că echipa pe care o conduce va lua fiecare meci în parte. “Nu vorbesc acum de număr de puncte, nu e asta o variantă pentru mine. Poate la final, dacă o să mă întrebaţi, o să vă spun dacă sunt mulţumit sau nu sunt mulţumit. Cel mai mulţumit aş fi fost să nu ajungem în această situaţie şi sunt convins că eram acolo în primele 6”.

Grigoraş a mai declarat că Pandurii va juca fără presiune, pentru că din 2017 situaţia va fi cu totul alta. “Nu avem niciun fel de presiune. Cu cât reuşim să scoatem mai multe puncte, este un mare bonus pentru noi. Este limpede pentru toată lumea că până în iarnă ne vom desfăşura activitatea împreună, vom încerca să jucăm, să ne facem datoria, iar din iarnă sunt convins că se va trage linie şi se va lua o decizie. În iarnă vom vedea care sunt posibilităţile clubului de a-şi mai putea desfăşura activitatea la un nivel înalt. Asta înseamnă să-ţi plăteşti jucătorii cu ceea ce s-a scris în contracte în vară sau în contractele mai vechi. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, poate unii dintre ei vor pleca”.

Cătălin Pasăre