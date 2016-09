Grigoraş, supărat pe Stanca

Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş, a fost nevoit să introducă o formulă diferită de joc faţă de ultima etapă. Decizia a fost luată din cauza programului aglomerat pe care îl au gorjenii în această săptămână. Dacă unele schimbări au fost inspirate, şi aici putem nota titularizarea lui Valentin Alexandru, altele nu au avut efectul scontat. Folosit între buturi, Stanca a gafat decisiv la ultimul gol al ieşenilor, iar victoria gazdelor s-a conturat după reuşita lui Piccioni.

“Nu este vorba de menajat, este vorba de meciuri din trei în trei zile, am jucători care pot evolua la același nivel, la experiența și valoarea lor trebuiau să joace la cel mai bun nivel. Trebuie să îi felicit pe ieșeni pentru determinarea din repriza secundă. Nu am schimbat nimic la pauză din gândirea pe care am pregătit-o. Am încasat golurile pe greșeli ușoare, iar gazdele au pus presiune, încurajați de public, au primit încredere, tupeu, personalitate”, a spus tehnicianul Pandurilor.

Acesta a adăugat că a greşit când l-a introdus pe Stanca, dar vina nu a fost numai a portarului: “Stanca putea să facă mai mult la mai multe faze, au greșit mai puțin ca noi. Poate nici eu nu am fost inspirat la găsirea portarului. Am avut partida în mână și am pierdut-o. Dacă la unii am fost inspirat, la vreo doi, trei, nici eu, nici ei nu am fost inspirați”.

La finalul jocului din Copou, antrenorul a vorbit şi despre alte frământări ale Pandurilor: “Situația financiară e constantă. Noi nu am putut păstra constanța în joc. Câștigasem destul de multe puncte. Vin și anumite nemulțumiri, e clar că există, dar vom vedea cât mai pot să o ducă, nimeni nu cere să se rezolve acum problemele, dar trebuie să vedem interes din partea celor care trebuie să le rezolve”.

Cătălin Pasăre