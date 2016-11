Grigoraş vrea să rămână, dar avertizează: “Pandurii va retrograda 100% doar cu tineri”

Incertitudinea este deja o stare de spirit la clubul Pandurii Tg-Jiu, iar în această perioadă fiecare cetăţean care poate să se facă auzit vorbeşte de echipa de fotbal. Cum se apropie alegerile, opoziţia din Gorj spune că politicul a distrus fotbalul şi avansează idei năstruşnice cu investitori ruşi. O singură certitudine există, aceea că Pandurii nu va mai avea o echipă performantă în actualul sezon competiţional. Ba mai mult, primarul municipiului Tg-Jiu, Florin Cârciumaru, caută deja înlocuitori pentru Narcis Răducan şi Petre Grigoraş. Dacă actualul preşedinte de la club are zilele numărate, antrenorul formaţiei noastre spune că va pleca doar dacă i se va cere lucrul acesta. De altfel, Grigoraş s-a resemnat cu “dezertările” de la echipă şi spune că strategia aleasă ar putea funcţiona. “Lucrurile par a merge în continuare. Nu trebuie să mai repet că voi fi ultimul care voi pleca de aici. Am zis că atunci când o să plece toţi jucătorii, o să plec şi eu. Dacă vor să mă dea alţii afară, mai devreme, asta e cu totul şi cu totul altceva, dar am zis că voi fi ultimul care plec de la club. Nu cred că se mai pune problema decât să rămânem în Liga I. Acum să vedem câţi jucători vor mai rămâne la club şi ce putem face în continuare. Din moment ce s-au diminuat posibilităţile de a face performanţă, până la urmă, trebuie să accepţi şi lucrul acesta şi să încerci să-l rezolvi. Normal că nu-ţi convine nici ţie ca antrenor, nici jucătorilor care au fost aduşi, nici conducerii, dar e o situaţie grea la club, care nu s-a putut rezolva decât prin intrarea în insolvenţă, cu sacrifiii, micşorări de salarii şi aşa mai departe. E normal că performanţa nu poate să fie decât direct proporţională cu ceea ce se poate face şi promite. Momentan, nu-i o situaţie destul de grea, încercăm măcar până în iarnă să menţinem echipa la un nivel cât de cât acceptabil şi după aceea o să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Grigoraş.

Antrenorul a mai spus însă că Pandurii va retrograda în cazul în care la echipă vor rămâne doar tinerii şi fotbaliştii de la satelit. Grigoraş a declarat că a adus în prim-plan mai mulţi jucători de vârstă fragedă, de-a lungul carierei, dar o formaţie de prim eşalon trebuie să se bazeze şi pe experienţă. “Întotdeauna mi-au plăcut jucătorii tineri şi am încercat să promovez mulţi jucători tineri în toată perioada cât am fost antrenor, nu numai la Tg-Jiu, chiar şi la alte echipe, dar nu trebuie să ne facem iluzii. Ca să ajungi direct de la Divizia C, unde te sclazi, şi te chinui pe acolo să câştigi câte un meci, şi să joci la Liga I, este o distanţă foarte mare. Din punctul meu de vedere, dacă se va ajunge la chestia asta, Pandurii Tg-Jiu va retrograda 100%, chiar dacă momentan are 19 puncte. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu au experienţa necesară, nu au valoarea necesară, şi e prea devreme. Copiii au fluctuaţii enorme în evoluţie. Astăzi pot să-ţi joace fantastic un meci, şi să fii încântat, iar următoarele două, trei jocuri să păţească ce a păţit Pâncota, sau ştiu eu ce echipe”, a comentat Grigoraş.

Tehnicianul Pandurilor a dat exemplu chiar formaţia Viitorul. Deşi are cel mai performant sistem de scouting pentru tineri, echipa de la malul mării a avut tot timpul şi fotbalişti înaintaţi în vârstă. “Uitaţi-vă la Gică Hagi, cu academia lui, deşi are cei mai buni tineri jucători din ţară în primii ani s-a zbătut, şi totuşi aducea jucători experimentaţi. Credeţi că Pandurii Tg-Jiu are echipa a doua mai bună decât Academia lui Hagi, şi poate să trăiască doar din copii tineri? Toţi ne dorim lucrul acesta, dar trebuie să fim realişti. Şi acum Hagi îl are pe Brandan, l-a avut pe Cernat, l-a avut pe Dică şi alţi jucători experimentaţi. Nu poţi să joci numai cu tineri. E foarte greu să rezişti, nu ai nicio şansă”, a declarat antrenorul de la Tg-Jiu.

Condescu spune că nu vor fi multe plecări

Pe de altă parte, fostul preşedinte al pandurilor, Marin Condescu, are încredere că i-a convins pe cei mai mulţi dintre jucători să accepte noile oferte. Acesta a declarat că a dat deja o parte din bani la jucători şi este decis să evite retrogradarea.

“Cel mai important e să salvăm falimentul. Trebuie până la 1 martie aprobat programul de reorganizare pentru a putea lua licenţa pentru prima divizie. Echipa asta nu va retrograda. Încerc să ajut pentru a avea de unde să îmi recuperez banii împrumutaţi acum 4-5 ani. Am de primit 7-800 000 de euro, indexaţi cu dobânda legală. Cel mai important lucru e să salvăm echipa de la faliment. Un cuvânt greu de spus îl vor avea creditorii. Vor rămâne foarte mulţi jucători. Străinii vor pleca. Am dat un avans, undeva la 20-30% din convenţiile pe care le aveau de primit”, a spus Condescu la Digisport.

Acesta a mai spus că anumiţi oficiali ai Pandurilor şi-au luat din salarii, în timp ce jucătorii au rămas neplătiţi. Vizaţi ar fi, se pare, Narcis Răducan, dar şi actualul team-manager, Ion Şolea.

“S-au păcălit unii pe alţii. Cei care au plecat de la echipă şi au dat clubul în judecată nu au primit banii. Cei din conducere sunt aproape la zi cu banii. Eu cred că 2-3 ani nu am putea vorbi de astfel de visuri măreţe, cum ar fi cupele europene. Eu ştiu ce am făcut eu. Prin extras de cont, am lăsat 3,75 milioane euro şi 0 datorii. Au mai fost domnul Pîrvulescu şi domnul Prunariu. În 2013, 80% din bani îi câştigam din transferuri de jucători. Trebuie să ne ocupăm de loturile de juniori”, a declarat Condescu.

Pandurii a mutat, din nou, conferinţa de presă oficială, şi cel mai probabil astăzi vom afla cine va rămâne sau nu la club.

Cătălin Pasăre