Handbal, C.N – juniori 2 (m) -C.S. Novaci, supraviețuitoare, încă, în Campionatul Național

Cea de-a doua reprezentată a handbalului masculin din județ, la nivel de juniori, C.S. Novaci, încearcă din răsputeri să depășească tracul competiției, însă lipsurile apasă greu pe umerii principalilor protagoniști. “Nu am avut nicio victorie. Am încercat tot ce s-a putut, însă rezultatele au întârziat să apară, aici punându-și amprenta lipsa acută a factorului financiar, dar și a unui loc adecvat de antrenament”, spunea, după încheierea partidelor, antrenorul formației din Novaci, Manuel Colțescu. Sunt, de fapt, aceleași problemele care au obligat formația novăceană să se retragă din Campionatul Național în urmă cu doi ani, după doar un tur de sezon disputat. “Numai eu știu problemele adevărate ale acestei echipe. Este foarte, foarte greu de dus la bun sfârșit acest sezon. Am primit decontările cheltuielilor din urmă, însă acum vin altele și nu sunt sume de trecut cu vederea. Primăria nu ne-a putut pune la dispoziție un microbuz, așa că am închiriat unul, pentru deplasarea la turneul de la Alexandria. Am fost cazați la vreo 5-6 kilometri, așa că am mai plătit ceva pe lângă prețul inițial. E greu! Trebuie să adaug că am ținut, totuși, trena jocurilor desfășurate. Cu L.P.S. Târgu Jiu am avut o distanță de doar patru goluri, la pauză, după care am cedat fizic. Echipei gazdă nu i-am făcut față, iar ultima partidă, cu cei de la C.S.S. Dr. Tr. Severin, am fi putut să o câștigăm. Prima repriză și-au adjudecat-o adversarii la 5 goluri, în cea de-a doua impunându-ne la două goluri. Sunt rezultate bune, din punctul meu de vedere, ținând cont de modul în care ne pregătim. Jucătorii mei vin de la 5-10 kilometri pentru a se antrena, în sala de sport a Liceului Teoretic din Novaci. Am doi jucători, frații Bărbuți, Ion și Claudiu, de la centrul de plasament din Pociovaliște, pe care îi duc”acasă” cu mașina personală, neavând microbuze atunci când terminăm antrenamentul. Același lucru îl fac cu Frumușelu și Smărăndoiu, pe care îi duc la Crasna, iar pe Burlica și Drugă, la Bălcești. Copiii se țin de handbal fără să strâmbe din nas, însă locul unde ne antrenăm este neadecvat practicării handbalului de performanță. Când plouă nu mai putem să ne pregătim, poate doar pentru un alt sport, de polo. Plus că e și foarte frig în sală. Nu cred că mai este vreo echipă, dintre cele pe care le-am întâlnit la Alexandria, care să se pregătească în asemenea condiții și care să emită și pretenții”, a declarat tehnicianul formației, Manuel Colțescu.

Clubul Sportiv Novaci a prezentat, la startul fiecărei partide din turneul de la Alexandria, următoarea formulă: Bărbuț Ionuț, Bărbuț Claudiu, Frumușelu Mădălin, Sîiu Florin, Smărăndoiu Albert, Ahmed Mohamed Rami, Teodorescu George, Burlică Claudiu, Gioancă Ionuț, Udrea Andrei, Drugă Alexandru.

Costel Radu

Rezultatele înregistrate de echipele gorjenești, L.P.S .Târgu Jiu și C.S. Novaci, la primul turneu din cadrul Campionatului Național de handbal, rezervat juniorilor 2 (masculin):

ETAPA 1

A.C.S. ROMANAȚI SPORT CARACAL, a stat

L.P.S. TÂRGU JIU – C.S. NOVACI 38-26 (18-14)

C.S.M. PROGRESUL BĂILEȘTI – C.S.S. CRAIOVA 29-20 (12-9) Etapa 1

C.S.S. ALEXANDRIA – C.S.S. DR. TURNU SEVERIN 30-16 (16-8)

ETAPA a II-a

C.S.S. DR. TR. SEVERIN, a stat

C.S. NOVACI – C.S.M. PROGRESUL BĂILEȘTI 27-44 (13-25)

A.C.S. ROMANAȚI SPORT CARACAL – L.P.S. TÂRGU JIU 26-33 (14-14)

C.S.S. CRAIOVA – C.S.S. ALEXANDRIA 27-24 (17-9)

ETAPA a III-a

L.P.S. TÂRGU JIU, a stat

C.S.M. PROGRESUL BĂILEȘTI – A.C.S. SPORT CARACAL 38-18 (14-11)

C.S.S. ALEXANDRIA – C.S. NOVACI 32-27 (15-8)

C.S.S. DR. TR. SEVERIN – C.S.S. CRAIOVA 11-34 (6-14)

ETAPA a IV-a

C.S.S. CRAIOVA, a stat

C.S. NOVACI – C.S.S. DR. TR. SEVERIN 21-24 (9-14)

A.C.S. SPORT CARACAL – C.S.S. ALEXANDRIA 22-24 (13-14)

L.P.S. TÂRGU JIU – C.S.M. PROGRESUL BĂILEȘTI 22-35 (12-17)