Handbal, C.N. –juniori 2(m) – L.P.S. Târgu Jiu rămâne în obiectiv, după turneul de la Alexandria

Echipa de handbal masculin a Liceului cu Program Sportiv, din Târgu Jiu, a participat, în intervalul 24-27 noiembrie a.c., la primul turneu din cadrul Campionatului Național rezervat juniorilor 2.

Handbaliștii târgujieni au plecat la drum sub îndrumarea profesoarei Paula Pagnejer, obiectivul urmărit fiind câștigarea a două, dintre cele trei, partide programate. În primul joc s-au întâlnit cu colega de județ, C.S. Novaci, pe care au depășit-o fără probleme. Meciul al doilea a avut istoric doar în primele 25 de minute (14-14), repriza secundă aparținându-le în totalitate elevilor Paulei Pagnejer, scor 12-19. În ziua a treia a turneului gorjenii au beneficiat de o meritată pauză, participând la competiție doar ca simplii spectatori. C.S.M Progresul Băilești a fost ultimul adversar întâlnit de L.P.S. Târgu Jiu în cadrul turneului. Scorul final a fost favorabil doljenilor, aceștia impunându-se cu 35-22, dovedind încă o dată că nu întâmplător se află pe prima poziție a acestei serii. “Dacă de primul joc nu prea ne-a fost teamă, pentru jocul al doilea am avut ceva emoții din cauza faptului că cei de la Caracal aveau ascendentul moral asupra noastră după victoria din tur, obținută pe terenul lor. Ne-am ținut la egalitate în primele 25 de minute, iar în repriza a doua mobilizarea a fost total diferită și am părăsit terenul învingători. Scopul ni l-am atins, acela de a obține două victorii, dar nici la ultimul joc nu ne-am dus doar pentru a face act de prezență. Deocamdată, atât am putut, în fața celor de la Băilești. Sper să urcăm în clasament în urma desfășurării jocurilor rămase din acest sezon. Ținta noastră este aceea de calificare la primul turneu semifinal. Trebuie să tratăm fiecare joc cu mare atenție, pentru a nu avea parte de surprize. Țin să remarc ambiția și dorința de victorie ale jucătorilor mei în primele două întâlniri din turneul de la Alexandria și vreau să cred că obiectivul nu va fi greu de îndeplinit dacă va rămâne aceeași atitudine”, a declarat, Paula Pagnejer, antrenoarea celor de la LPS Târgu Jiu. Echipa prezentă la start: Sorescu, Cojocaru Florin, Bălășoniu Alex, Bican Denis, Vasile Eduard, Cîtu Darius, Marcoci Robert, Olaru Sergiu, Bîlteanu Marius, Dodu Tiberiu, Brandiburiu Teodor, Ilie Rareș, Meche Cătălin, Tudor Alin.

Costel Radu