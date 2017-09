Handbaliştii de la UCB şi-au demolat adversarii!

Deşi se anunţa o confruntare strânsă, partida dintre HCM Sighişoara şi CSU Constantin Brâncuşi Târgu- Jiu a avut o singură protagonistă. Echipa vizitatoare s-a apărat exemplar în prima parte a meciului, iar atacul a funcţionat pe toată durata jocului. La pauză, ecartul era de 11 goluri (9-20), iar gazdele nu au mai putut reduce din handicap, scorul final arătând o diferenţă confortabilă în favoarea gorjenilor, 27-40. “Pot să spun că am făcut un joc foarte bun, mai ales în prima repriză, când apărarea a fost aproape perfectă. Am primit doar 9 goluri şi am marcat 20. În repriza secundă am menţinut atacul la acelaşi nivel, am marcat acelaşi număr de goluri, numai că am primit mai multe. Bineînţeles, am făcut şi schimbări, victoria era asigurată şi a trebuit să le dau minute şi jucătorilor tineri. Per ansamblu, am fost mulţumit de jocul prestat, aveam emoţii la început. Am crescut şi la capitolul omogenitate, şi important este că au reuşit să marcheze 13 jucători. Asta spune multe, avem un lot valoros, cu jucători responsabili, care ştiu să marcheze”, a declarat antrenorul principal al trupei gorjene, Adrian Gorun. Elvis Acsinia a fost, din nou, cel mai bun marcator al gorjenilor, cu 7 goluri, iar Claudiu Subţirică a punctat de 6 ori. În următoarea etapă, gorjenii joacă acasă cu Universitatea Craiova.

Etapa 2

CS Minaur Baia Mare 2 – CS Universitar Politehnica Timişoara 36:16 (17:8)

CNE Sighişoara – CS Universitatea Cluj 27:44 (15:23)

Universitatea Craiova – HC Sibiu 32:28 (16:13)

ADEP Satu Mare – CSM Oradea 24:31 (9:16)

HCM Sighişoara – CSU Constantin Brâncuşi Târgu- Jiu 27:40 (9:20)

CSM Şcolar Reşiţa a stat

Pos. Echipa J V E P GM GP P

1 CS Universitatea Cluj 2 2 0 0 88 51 6

2 Constantin Brâncuşi Tg. Jiu 2 2 0 0 79 56 6

3 CSM Oradea 2 2 0 0 61 49 6

4 CS Minaur Baia Mare II 2 1 0 1 61 46 3

5 Universitatea Craiova 2 1 0 1 57 56 3

6 HC Sibiu 2 1 0 1 60 63 3

7 CS U Politehnica Timişoara 2 1 0 1 44 61 3

8 CSM Şcolar Reşiţa 1 0 0 1 29 39 0

9 HCM Sighişoara 2 0 0 2 58 72 0

10 CNE Sighişoara 1 0 0 1 27 44 0

11 ADEP Satu Mare 2 0 0 2 48 75 0