Handbaliştii după egalul de la Oradea: “Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche”

După ce a reuşit să producă o mare surpriză în prima etapă cu CSM Oradea, şi a terminat la egalitate (34-34) meciul cu bihorenii, echipa de handbal CSU Constantin Brâncuşi Tg-Jiu este gata pentru primul succes din 2017. Formaţia antrenată de Adrian Gorun primeşte sâmbătă, de la ora 12.00, vizita echipei CNE Sighişoara. În tur, gorjenii s-au impus lejer (33-44), dar antrenorul principal de la UCB, Adrian Gorun, a declarat că rezultatul a fost exagerat. “Este echipă care completează practic lotul naţional de juniori. O echipă cu talie foarte bună, şi, practic, cu cei mai buni juniori din ţară. În tur meciul nu a fost atât de simplu pe cât o arată rezultatul. Ne-am detaşat pe final, cred că undeva s-au hazardat şi au ieşit avansat, iar acolo nu au făcut faţă jocului. Am trecut foarte uşor de ei, pentru că noi avem jucători mai scunzi, dar foarte tehnici şi iuţi, şi aşa ne-am dus la diferenţa aceea de 11 goluri. Cred că vom câştiga, dar nu poţi să câştigi decât pe teren. La nivel declarativ, discutăm, dar acolo vom vedea”, a precizat Gorun. Spusele sale au fost întărite şi de secundul Bogdan Chepea, care se aşteaptă la o întâlnire dificilă. “Jucăm acasă şi nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că am venit de la Oradea cu un egal. Sunt jucători foarte buni şi experimentaţi, ţinând cont că şi ei au avut acasă cu HCM Sighişoara, cealaltă echipă de acolo, cu care au făcut un egal, nu este deloc un meci simplu. Trebuie să ţinem cont că este centru de excelenţă”. Sosit în această iarnă de la HC Adrian Petrea, noul inter stânga de la Tg-Jiu, Raul Heimbach, se aşteaptă la un meci spectaculos. “Suntem favoriţi pentru că jucăm acasă, dar niciun meci nu seamănă cu celălalt, iar băieţii de la Sighişoara vor veni aici pentru victorie. Noi vom pregăti foarte bine meciul, nu ne vom da la o parte în faţa nimănui. Trebuie să jucăm şi trebuie să obţinem cât mai multe victorii. În mare parte îi cunosc pe cei de la Sighişoara, sunt şi ei tineri ca şi noi, şi tocmai de asta va fi un meci care pe care, un meci de viteză, de contraatac şi repliere”.

Sala Sporturilor, gata în 3 luni?

Dacă se estimează că lucrările la Stadionul Municipal se vor încheia în această vară, Sala Sporturilor din Tg-Jiu ar putea fi gata mai devreme. Termenul avansat pentru finalizarea investiţiei este luna mai, iar, dacă UCB va supravieţui în zbuciumatul peisaj sportiv autohton, echipa va debuta cu certitudine în noua locaţie la începutul campionatului viitor.

“Am fost la Consiliul Judeţean Gorj şi am avut o discuţie cu domnul vicepreşedinte Ciprian Florescu. Dânsul mi-a spus să tragem cât putem şi să menţinem această echipă, pentru că vor fi şi vremuri bune. Ar fi păcat, pentru că se construieşte o sală şi un stadion şi nu o să se mai folosească. Din câte am înţeles, ca şi timp de lucrări, la sfârşitul lui aprilie, începutul lui mai, anul acesta, va fi gata. Acum, noi nu ne gândim neapărat la termenul acesta, am zis să începem chiar turul de campionat din octombrie în noua sală”, a declarat antrenorul secund al gorjenilor, Bogdan Chepea.

Cătălin Pasăre