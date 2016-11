Handbaliştii gorjeni, succes important la Baia Mare

După două înfrângeri consecutive, echipa de handbal CSU Constantin Brâncuşi a izbutit o victorie de moral în deplasarea de la Academia Minaur Baia Mare, scor 30-33. Gorjenii au fost permanent la cârma meciului, iar la pauză au intrat cu un avantaj de 4 goluri (14-18). Cel mai bun marcator din tabăra oaspeţilor a fost Bogdan Ivăşchescu, cu 8 goluri, secondat de Sabin Constantina, cu 7 reuşite. Antrenorul de la UCB, Adrian Gorun, a declarat că jucătorii care au fost indisponibili în partida precedentă au revenit pe parchet, şi asta s-a văzut. “Am reuşit să-i recuperez. Nu în proporţie de 100%, dar oricum au evoluat şi jucătorii care au fost accidentaţi, şi au făcut-o chiar foarte bine. Am reuşit să-i capacitez pentru jocul acesta. Am întâlnit o echipă tânără, cu jucători de perspectivă, ca şi a noastră. A fost un joc foarte frumos, pe care, până la urmă, l-am condus cap-coadă. S-au mai apropiat la un gol, dar am reuşit să gestionăm bine finalul jocului şi să câştigăm”, a precizat Gorun.

UCB-iştii au 4 victorii şi 3 înfrângeri în primele 7 etape din Seria B, iar antrenorul gorjean spera să obţină cât mai multe succese până la finalul anului. “Etapa viitoare avem un meci foarte greu cu echipa din Cluj, la Tg-Jiu, sâmbătă, pe care sper să-l câştigăm. Apoi avem la Timişoara, unde întâlnim tot o echipă tânără, iar apoi o să avem un meci greu cu Minaur Baia Mare acasă, şi apoi la Craiova”, a spus Gorun.

UCB Tg-Jiu: Bogdan Ivăşchescu – 8 goluri, Sabin Constantina – 7, Cătălin Popescu – 5, Mihai Dumitrescu – 5, Alexandru Mănescu – 4, Vlad Mladin – 2, Alexandru Lăcătuşu – 2, Irinel Cosolan, Dionis Oprea, Claudiu Marin, Sergiu Olaru. Portari: Raul Fîntînă şi Boban Vuița. Antrenori: Adrian Gorun şi Bogdan Chepea. Delegat: Robert Sakizlian.

Cătălin Pasăre