Herea ar continua la Tg-Jiu: “Îmi doresc să respect acest contract”

Unul dintre jucătorii exponenţiali ai Pandurilor din acest sezon, Ovidiu Herea, poate fi folosit în meciul cu CFR Cluj. Mijlocaşul a declarat în repetate rânduri că vrea să joace, iar după o simplă discuţie cu preşedintele USMO, Marin Condescu, fotbalistul a revenit sub comanda lui Grigoraş. Mai mult, Herea a spus că ar rămâne la Tg-Jiu şi din iarnă. “A fost mai mult o neînţelegere. Eu am spus-o mereu că-mi doresc foarte mult să joc în continuare. Încerc să-mi ajut echipa din teren, din păcate, a fost o lipsă de comunicare. M-am înţeles cu domnul Condescu foarte repede, am acceptat ca până în iarnă să fiu în continuare alături de colegii mei, şi sperăm să facem meciuri bune până la sfârşitul anului. Eu mai am contract un an şi jumătate cu Pandurii, dacă lucrurile se vor rezolva, şi vor dori cei din conducere să ne păstreze în continuare, cu siguranţă voi rămâne pentru că îmi doresc să respect acest contract. Ne-am înţeles în principiu, ne-am înţeles verbal, nu s-a semnat nicio foaie şi sper ca echipa să-şi revină financiar, iar jucătorii care suntem acum să rămânem şi până la sfârşitul campionatului”, a spus Herea. Deocamdată, fostul jucător al Rapidului se gândeşte doar la perioada următoare. Acesta se simte bine din punct de vedere fizic şi a declarat că va fi în slujba echipei. În precedentele etape, Petre Grigoraş a apelat la mai multe improvizaţii. “Normal că m-am pregătit în fiecare zi, am făcut antrenamente cu domnul Grigoraş, cu cei din staff, deci nu se pune problema ca să nu fiu pregătit. Până la urmă am lipsit decât un meci. Sunt jucător profesionist, trebuie să-mi fac treaba acolo unde voi fi folosit. Important pentru mine este să joc. Nu ştiu unde mă va folosi mister, sau dacă mă va folosi. În iarnă vom vedea ce se va întâmpla, pentru că nu ştim exact dacă acest club poate să plătească sumele pe care le avem noi, dar şi eu şi colegii mei ne dorim să continuăm aici. Au plecat jucători valoroşi din punctul meu de vedere, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar asta e, trebuie să mergem înainte, şi fără ei, şi să încercăm în continuare să facem jocuri cât mai bune”.

Cătălin Pasăre