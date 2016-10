Iarnă grea la Pandurii! Răducan: “Dacă va fi bine, vom rămâne împreună”

Pandurii a intrat, oficial, în insolvenţă la sfârşitul săptămânii trecute, iar site-ul oficial al clubului a anunţat că structura de conducere nu va suferi schimbări. În principiu, Narcis Răducan rămâne conducătorul clubului, fiind în continuare preşedinte executiv, dar nu se va mai ocupa de partea financiară. De altfel, Răducan a declarat deja că va rămâne alături de echipă cel puţin până în perioadă de iarnă, pentru că are o datorie morală faţă de oamenii pe care i-a adus la Pandurii. De altfel, actualul preşedinte s-a declarat împotriva insolvenţei de la bun început, şi este în continuare sceptic că a fost luată cea mai bună alegere.

“E un moment extrem de dificil din istoria clubului nostru, şi chiar dacă nu sunt de acord în principiu, se pare că este unica şansă ca acest club să aibă viitor. Consider că am o datorie morală faţă de jucătorii şi antrenorii pe care i-am adus în ultimele 18 luni să pun umărul la redresarea clubului şi voi rămâne în funcţie cel puţin până la prima perioadă de transferuri. În decizia mea a contat şi poziţia membrilor asociaţi care ne-au încurajat să rămânem uniţi şi ne-au promis că vom fi sprijiniţi pentru a ne păstra nivelul de performanţă”, a declarat Răducan.

Jucătorii, iritaţi de decizie!

Din primele informaţii, fotbaliştii Pandurilor nu au primit foarte bine decizia luată de acţionari. Incertitudinea din fotbalul românesc îi face pe jucători să se gândească de două ori dacă vor să mai joace la Tg-Jiu până la sfârşitul campionatului. Cei mai mulţi ştiu că insolvenţa nu înseamnă neapărat salvarea, iar exemple negative au fost destule în fotbalul românesc. “Am vorbit şi cu echipa zilele acestea, n-au primit foarte bine vestea, pentru că sunt atâtea exemple în Liga 1, cu insolvenţele. Sigur, sunt şi exemple pozitive, cum ar fi Dinamo, poate CFR, care e aproape să iasă din insolvenţă, dar sunt şi exemple negative, cu cluburi care au ajuns la desfiinţare. Suntem cu toţii îngrijoraţi. Eu sunt alături de ei, cel puţin până la prima fereastră de transferuri. Dacă lucrurile nu vor merge aşa cum vor trebui, şi jucătorii îşi pot alege altă destinaţie. Dacă va fi bine, vom rămâne împreună. Sunt mulţi jucători care nu ar fi venit la noi, aveau oferte mai bune. Dacă tot au ajuns aici, rămân alături de ei. De luni de zile nu ne ajută nimeni cu bani. Avem promisiunea asociaţilor că de acum lucrurile vor merge aşa cum trebuie”, a spus Narcis Răducan la sptfm.ro.

Spera la un împrumut

Narcis Răducan era încrezător că Pandurii va găsi banii necesari pentru a evita insolvenţa, dar sumele ce trebuiau achitate la începutul lunii octombrie nu au apărut. În acest context, acţionarii au decis calea sigură pentru a evita depunctări şi alte sancţiuni, cel puţin pe termen scurt.

“Suma nu este foarte mare. Am văzut o ştire cum că Botoşani anunţă pierderi de 1,5 milioane euro, dar nu intră în insolvenţă, ci face un credit pentru a salva clubul. Asta speram şi eu, mai ales că datoriile nu treceau de 2 milioane euro, cu toate penalizările, dar nu s-a putut. Noul stadion nu e gata, sperăm să fie terminat la data trecută în contract, adică în luna aprilie. Odată deschis, stadionul va fi un nou centru de venit. Autorităţile locale ne-au spus că ni-l vor pune la dispoziţie, pentru a ajuta echipa să iasă din situaţia aceasta”.

Răducan a vorbit şi despre posibila revenire a lui Marin Condescu în cadrul clubului: “Mai nou, am înţeles că unul dintre membrii asociaţi s-ar putea să-şi schimbe asociatul şi să vină fostul preşedinte, Marin Condescu. Deocamdată este doar o intenţie, dar dacă poate avea un aport, ar fi foarte bine”.

Cătălin Pasăre