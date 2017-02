Încă un demers pentru baschet! Vlaicu vrea echipă în Liga I

Dispariţia baschetului profesionist din Tg-Jiu nu-i lasă indiferenţi pe oamenii care au activat la Energia. Fostul conducător al secţiei de baschet, actualmente preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Baschet Gorj şi observator FRB, Marius Vlaicu, spune că va organiza o întâlnire, peste câteva săptămâni, menită să pună bazele renaşterii acestui sport în judeţ. Principala idee a lui Vlaicu este un club sportiv municipal, care să activeze secţia de baschet de la Universitatea “Constantin Brâncuşi”. “Îmi doresc până la 15 martie să organizăm, sub iniţiativa Asociaţiei Judeţene de Baschet Gorj, o întâlnire cu toţi reprezentanţii structurilor sportive cu personalitate juridică, care au secţie de baschet, cu reprezentanţii Consiliului Judeţean şi cu reprezentanţii Primăriei. O să invităm şi câţiva agenţi economici mai puternici din judeţul nostru şi din municipiu, şi o să avem această temă «Baschetul gorjean, încotro?» Eu militez pentru înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal, asta ar fi soluţia cea mai bună, şi să activăm secţia de baschet de la clubul deja existent, Clubul Sportiv Universitar, care ar putea fi bugetată, pe anumite cheltuieli, de la Ministerul Educaţiei. La Universitatea «Constantin Brâncuşi» există secţie de baschet care trebuie afiliată la Federaţia Română de Baschet. De asemenea, cu bugetarea de la Primăria Municipiului Tg-Jiu să începem, din septembrie 2017, cu o înscriere din Liga I. Pot să vă spun că, în calitatea de observator pe care o am, am văzut multe meciuri din Liga I. Cu ce există la nivel de copii, dacă am aduce 3-5 jucători, cu ce mai avem din ce a rămas de la clubul Energia, putem avea o echipă competitivă”, a spus Vlaicu. Preşedintele AJB Gorj a admis totuşi că demersul nu este simplu, iar legislaţia trebuie schimbată pentru a facilita finanţarea. “Nu este uşor, mai ales că ne împiedică şi legislaţia. Vor trebui modificate Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, Legea Administraţiei Publice Locale şi Legea Sponsorizării, în aşa fel incât să le punem cap la cap şi să motivăm sponsorii să vină către sport şi Administraţia Financiară să dea posibilitatea, legal, să plăteşti din banul public un anumit cuantum din salariile jucătorilor”. Marius Vlaicu spune că a creionat deja un buget, în funcţie de obiectiv, şi a purtat discuţii preliminare cu factorii implicaţi. “Am prezentat deja aceste cheltuieli autorităţilor locale şi judeţene. Dacă ne dorim să ne menţinem un an de zile în divizia a doua la baschet, ne trebuie undeva între 100-150 de mii euro. Dacă ne dorim să şi promovăm, eu zic că trebuie să mai punem 100 de mii euro. Asta ar însemna că poţi să-ţi aduci şi doi jucători străini, care să facă diferenţa”.

Disensiuni pe tema renaşterii?

Un demers pentru baschetul profesionist la Tg-Jiu este lăudabil, deoarece este evident că emulaţia creată de Energia a rămas înrădăcinată în mintea gorjenilor. Pe de altă parte, ideea nu este nouă. În vara anului trecut, alţi oameni de baschet din judeţ au încercat să convingă autorităţile să dea bani către acest sport. Alexandru Gliga, Claudiu Alionescu şi Laurenţiu Răuţ, foşti jucători şi antrenori la Energia, au încercat să înduplece factorii locali să ducă mai departe tradiţia baschetbalistică. Fără succes. Interesant este că principalul “iniţiator” al discuţiilor de atunci, Alexandru Gliga, vorbea la vremea respectivă de un buget mult mai mic pentru eşalonul secund, aproximativ 40 de mii euro. Între timp, Universitatea “Constantin Brâncuşi” “a activat” secţia de handbal, iar banii alocaţi aici s-ar putea să fi blocat proiectul de la baschet. Pe de altă parte, rămâne de văzut dacă Marius Vlaicu va avea capacitatea să-i convingă pe cei trei să se alăture proiectului său, pentru că la prima vedere există două tabere.

“Important este să găsim soluţia cea mai bună să avem echipă, nu contează că e proiectul lui X sau Y. E loc sub Soare pentru fiecare”, a spus Vlaicu, care şi-a exprimat convingerea că şi Complexul Energetic Oltenia va reveni alături de sportul din Gorj.

Cătălin Pasăre