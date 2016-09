Înfrângere pentru handbaliştii gorjeni în primul joc! Gorun: “Dacă vor avea răbdare, vom face o echipă competitivă”

Handbaliştii de la CSU Constantin Brâncuşi au început cu stângul actuala ediţie de campionat. Gorjenii au fost învinşi pe teren propriu, la debutul în Divizia A, de către CSM Oradea, scor 34-35. Meciul a fost unul foarte spectaculos, iar sportivii gazdelor au arătat că pot progresa, având în vedere că actuala echipă s-a făcut în grabă. De altfel, antrenorul Adrian Gorun a admis că maturitatea oaspeţilor, dar şi lipsa jocurilor de pregătire au dus la acest rezultat.

“În primul rând, a contat lipsa de experienţă, jucătorii noştri au între 16-20 de ani. CSM Oradea e o echipă matură, cu jucători de 30 de ani, experimentaţi, care au mai jucat în Liga Naţională şi diferenţa acolo s-a făcut, mai ales că noi nu am avut un program de pregătire adecvat. N-am avut meciuri de pregătire suficiente, am avut doar două jocuri în perioada precompetiţională. S-a văzut, încă nu suntem legaţi, dar am jucat destul de bine, curajos, în viteză. Şi scorul spune asta, s-au dat multe goluri, eu zic că vom recupera din mers şi dacă vor avea răbdare cu noi, vom face o echipă competitivă pentru anii viitori”.

Gorun a vorbit şi despre obiectivul echipei din acest sezon, dar şi despre posibilitatea ca la actuala echipă să mai vină jucători. Tehnicianul gorjean a admis că nu se poate pune în discuţie promovarea din primul an: “Noi ne-am pus obiectiv locurile 1-6, să aibă şi miză campionatul, dar nicidecum promovarea, pentru că din moment ce am 5 jucători sub 18 ani şi ceilalţi abia au terminat junioratul e foarte greu, dar calitate există. S-ar putea să mai vină un jucător sau doi, vrem să promovăm permanent de la Liceul Sportiv, pentru că mai sunt şi alţi copii care promit. Vrem să facem o echipă în mare măsură din localnici, eu cred că e cel mai sănătos aşa”.

Următorul meci pentru handbaliştii gorjeni va avea loc sâmbătă, 24 septembrie, când sportivii de la Constantin Brâncuşi se deplasează la CNE Sighişoara.

Cătălin Pasăre