Îngropaţi de greşeli! Pandurii a pierdut cu Viitorul după o altă gafă de portar

Pandurii a suferit a doua înfrângere consecutivă din acest sezon, iar gorjenii trebuie să muncească serios pentru a rămâne în play-off. După o evoluţie neconvingătoare, gazdele au fost din nou taxate de o eroare uriaşă a portarului, Lazar scăpând în poartă un şut venit de la o distanţă considerabilă.

Filmul meciului

Partida a început cu o serie de ocazii ale Viitorului, şi treptat echipa lui Hagi a pus stăpânire pe joc. Marin (4`) şi Iancu (9`) l-au testat serios pe Lazar din lovituri libere, iar altă mare oportunitate a venit în minutul 23, când Boli l-a ridiculizat pe Antal şi a centrat ideal în careu. Din fericire, şutul lui Iancu s-a dus peste poartă. Pandurii a dat replica în minutul 32, când Herea a lovit bara de la o distanţă considerabilă. Gorjenii au insistat pe finalul reprizei, dar Buijs şi Antal nu au putut împinge în poartă un balon centrat de Sânmărtean. Viitorul a debutat mai bine şi în partea secundă, iar posesia a fost de partea echipei lui Hagi. Pandurii a avut o ocazie mare în minutul 59, când mingea centrată de Ţucudean putea fi deviată în poartă de apărătorii oaspeţilor. Blestemul gafelor i-a urmărit pe elevii lui Grigoraş şi în această partidă. Introdus în minutul 60, Nedelcu şi-a încercat norocul cu un şut de la aproape 40 de metri, iar Lazar a scăpat mingea în poartă. Gazdele nu au părut că au suflul necesar să forţeze pe finalul meciului, iar Vasiljevic a ratat ultima ocazie a jocului în minutul 90, când lovitura sa de cap a trecut puţin peste.

Grigoraş: “Nu trebuia să pierdem”

La fel ca după partida din Copou, antrenorul Petre Grigoraş a declarat că echipa sa nu merita să fie învinsă. Antrenorul a spus că erorile uriaşe ale portarilor s-au dovedit decisive, asta deşi gorjenii au avut o exprimare modestă săptămâna trecută.

“I-am lăsat să paseze, nu au avut nicio situație clară în prima repriză, noi am avut o bară la Herea, apoi a mai fost o situație. Am fost destul de statici, dar normal trebuia să se termine 0-0 și nimeni nu s-ar fi supărat. Toate înfrângerile au venit după greșeli de portar flagrante. Jucătorii aleargă 90 de minute, iar după un astfel de gol te demoralizezi și tu pe margine. Să evităm pe cât posibil astfel de gafe impardonabile. Luna cadourilor este în decembrie! E supărător și chiar dezarmant puțin. Nu trebuia să pierdem aceste două meciuri” , a declarat tehnicianul.

Mijlocaşul Pandurilor, Lucian Sânmărtean, a tras un semnal de alarmă după meci, declarând că echipa sa trebuie să adune din nou rezultate pozitive: “Am jucat împotriva unei echipe de calitate. În prima parte au controlat jocul. În repriza a doua am revenit în joc, ne-am creat ocazii, însă am luat un gol aşa cum am luat. O să mergem înainte, trebuie să ne adunăm şi să facem tot mai multe puncte, pentru că altfel intrăm într-o pasă neagră. Încă 2-3 rezultate de genul acesta şi pierdem play-off-ul”.

Mai optimist a fost atacantul Pandurilor, George Ţucudean, care este convins că echipa va termina în primele 6: “Nu alunecăm din play-off, suntem acolo, ne batem. Mai sunt destule meciuri rămase. Îmi pare rău că nu am obţinut măcar un rezultat de egalitate, pentru că ei nu au avut ocazii în afară de o lovitură liberă şi acel şut de la 40 de metri. Dacă câştigam acest meci nu mai zicea nimeni nimic şi eram acolo sus”.

Preşedintele Narcis Răducan l-a apărat pe Lazar după meci, şi a declarat că în perioada următoare echipa îşi va reveni: “După câteva astfel de meciuri ajung să şi albesc. Îmi pare rău de portarul nostru că a făcut această greşeală, dar aşa e la portari. Greşelile se văd imediat. El ne-a ajutat însă la alte meciuri. Viitorul e o echipă care joacă fotbal şi pe care cu greu o baţi dacă nu joci la potenţial maxim. Nu e tocmai plăcut că traversăm o asemenea perioadă, cu înfrângeri. Avem însă mari şanse să rămânem în zona play-off-ului şi după această etapă şi traseul de până acum e unul bun. L-am văzut foarte supărat pe Petre Grigoraş şi sper să îi transmit optimism. Suntem o echipă bună şi nu îmi fac probleme că nu vom ieşi din acest impas”.

Premieră pentru Hagi

“Regele fotbalului românesc”, aşa cum este supranumit Gheorghe Hagi, a reuşit pentru întâia oară o victorie “afară” împotriva Pandurilor. “Nu câştigasem niciodată cu Pandurii în deplasare, am spart gheaţa. Am întâlnit o echipă experimentată, cu jucători valoroşi, tehnici. Am avut şansă şi am câştigat. E o victorie care ne dă încredere”, a declarat fostul decar al României.

“A fost un gol norocos, portarul lor a scăpat mingea. Dar mă bucur că am câştigat. Eu încerc la fiecare meci să şutez la poartă, acum am avut şi noroc”, a spus eroul partidei Dragoş Nedelcu.

Pandurii Tg-Jiu – Viitorul Constanţa: 0-1 (0-0)

A marcat: Nedelcu 73`

Stadion Municipal din Severin, spectatori 500

Cartonaşe galbene: V.Alexandru / D. Lopez, Carp, Nedelcu, Nimely

Pandurii: Lazar – Pleaşcă (V. Alexandru 77`), Buijs, Vasiljevic, Grecu – Obodo, Sânmărtean – Hlistei (Trifu 64`), Antal (V. Munteanu `70), Herea – Ţucudean. Antrenor: Petre Grigoraş.

Rezerve: Stanca, Piţian, Unguruşan, Răuţă

Viitorul: Rîmniceanu – Benzar, Ţîru, Brandan, Boli – R. Marin, Carp(Nedelcu 60`), D. Lopez (Hodorogea 79`) – Iancu (Purece 57`), Chiţu, Nimely. Antrenor: Gheorghe Hagi

Rezerve: Buzbuchi, S. Rădoi, Hodorogea, Stoica

Clasament

1 FC Steaua București 9 12-5 20

2 CS U Craiova 10 14-9 20

3 F.C. Viitorul 10 13-11 17

4 F.C. Botoșani 10 18-12 16

5 Dinamo București 10 16-10 16

6 Pandurii Tg. Jiu 10 12-9 15

7 CSM Poli Iași 9 11-10 12

8 Gaz Metan Mediaș 9 10-11 12

9 FC Voluntari 9 14-14 11

10 Concordia 10 5-12 11

11 CFR 1907 Cluj 9 17-7 10*

12 Astra Giurgiu 9 9-16 8

13 ASA Tîrgu Mures 9 7-19 -3**

14 Poli Timișoara 9 9-22 -9***

* Echipa penalizată cu 6 puncte

** Echipa penalizată cu 6 puncte

*** Echipa penalizată cu 14 puncte

Cătălin Pasăre