Internaţional Băleşti continuă să uimească! Dan Vasilică: “Toţi şi-ar dori să cadă cu noi”

Formaţia Internaţional Băleşti tinde să devină una dintre echipele reprezentative ale judeţului Gorj. După ce tinerii juniori A1 au ajuns, acum doi ani, până în faza finală a Campionatului Național, formaţia de seniori se află într-un progres evident. Elevii lui Dan Vasilică au câştigat deja Super Cupa Gorjului în vara acestui an şi, surprinzător sau nu, şi-au propus să joace în Cupa României cu o echipă de Liga I. Mai e un singur pas, pentru că miercuri Posada Perişani a fost eliminată de către gorjeni.

“Ne-am propus de la început să facem patru paşi mici pentru un vis mare, dar e doar un pas mai departe, nimic mai mult. Este într-adevăr o performanţă pentru judeţul nostru, prima echipă din Liga a 4-a care ajunge să joace în turul 4. Pentru mine nu este o performanţă foarte mare, îmi doresc mult mai mult şi ştiu că putem, şi eu, şi echipa. Am întâlnit o echipă caracterizată de presa din Vâlcea ca una care poate să joace lejer în Liga a 3-a, de mijlocul clasamentului. Este foarte bine văzută, are jucători foarte experimentaţi. Meciul a venit cu tensiunea normală, pe un teren foarte prost, care nu ne-a lăsat să jucăm, să combinăm prea mult. Trebuia să jucăm cât mai direct pe poartă, pentru că nu puteam să construim, dar am crezut încă de la început că putem să învingem”, a spus tehnicianul Dan Vasilică.

Calificarea a fost una de poveste, dacă ne gândim că Internaţional a egalat scorul în minutul 92 (1-1) şi a câştigat cu 5-4 la penaltiuri. Lovitura de pedeapsă prin care Băleştiul a trimis meciul în reprizele adiţionale a venit după un fault chiar la portarul gazdelor, Dragoş Constantinescu. “Jackie”, aşa cum este alintat Dragoş, urcase în careul advers la indicaţiile antrenorului său.

“Lui, i-am spus să urce în atac, că aşa era normal, să forţăm. Ori 2-0 în minutul 93, dacă ne prindeau pe contraatac, ori 1-1. Presiunea este incredibilă pentru echipa în apărare când adversarii riscă totul. Chiar cel care a atacat mingea atunci, şi a făcut faultul, este un jucător foarte experimentat, dar din cauza presiunii a atacat mingea precipitat şi l-a lovit în picior pe Jackie. E meritul întregii echipe”.

Erau pregătiţi de penaltiuri!

Echipa gorjeană se antrenase pentru loviturile de departajare înaintea meciului din Cupă, deşi antrenorul Dan Vasilică spune că jocul putea fi câştigat în timpul regulamentar.

“Eroi sunt şi cei care au marcat la penaltiuri. Au bătut foarte bine, exact ca la antrenament. Le-am cerut să nu schimbe partea, cum am lucrat cu o seară înainte, la fel. E o presiune foarte mare pentru jucători tineri, de 96-97, să bată foarte tare. E riscant să baţi puternic, sub transversală. Au un merit la fel de mare ca şi «Jackie», care a scos penaltiul din minutul 92. În prelungiri meciul a fost al nostru, am avut 3 ocazii monumentale, puteam să închidem jocul. Am luptat, am fost fizic peste ei, s-a văzut că n-au mai existat, se gândeau deja la penaltiuri”, a spus antrenorul.

Vor să joace cu o echipă de primă ligă, la Băleşti

Un succes în turul următor ar putea aduce în Gorj o echipă de Liga I, singurul “of” al antrenorului Dan Vasilică fiind problemele legate de infrastructură: “Dacă trecem de turul următor, cu siguranţă o să jucăm cu o echipă de Liga I, care a terminat în play-off. Dar e cam greu să-i aduci la Băleşti, nu ştiu ce criterii sunt. Pentru comună, pentru comunitate, mi-aş dori acest lucru foarte mult. Nu ar fi o bucurie pentru mine să joc pe alt teren”.

Tehnicianul gorjenilor a mai spus că echipa sa ar putea fi subestimată de adversari în următorul tur:

“Noi suntem adversari facili pentru toţi cu care vom juca, pentru că noi suntem o echipă de judeţ, şi avem condiţiile care le avem. O parte din jucători nu pot să vină la antrenamente din cauza serviciului. Toţi şi-ar dori să cadă cu noi. Dar nu ne interesează, eu am toată încrederea. Am vorbit cu băieţii, dacă ne mobilizăm şi ne motivăm la fel o să reuşim o figură frumoasă. Sunt convins că orice adversar care va veni o să ne trateze de sus”.

