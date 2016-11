Iordănescu a rezistat 3 luni în Bulgaria

Fostul antrenor al Pandurilor, Edward Iordănescu, şi-a reziliat contractul cu “Steaua Bulgariei, ȚSKA Sofia. ȚSKA a remizat cu FK Vereia, duminică, pe teren propriu, scor 1-1. Rezultatul le-a îndepărtat pe gazde la 15 puncte de liderul Ludogoreț Razgrad, fosta campioană a Bulgariei ocupând locul 4 în clasament. Edi Iordănescu o preluase pe ȚSKA în luna august și avea contract până în iunie 2018. „Iniţiativa a fost clar a mea, am un contract făcut foarte bine, pentru că încă nu am reziliat oficial, şi care are o protecţie importantă. Dacă voiau să mă îndepărteze, o puteau face doar în anumite condiţii, dar nu am venit pentru bani aici, nu a contat aspectul ăsta. Am considerat că perspectivele nu-mi sunt favorabile, astfel că după meci am cerut să discut cu patronul şi i-am cerut rezilierea contractului de comun acord, pentru că şi eu ar fi trebuit să plătesc o despăgubire. S-a insistat foarte mult să continui, dar am refuzat”, a declarat Edi Iordănescu la DigiSport. Fostul antrenor al Pandurilor a dezvăluit că nu a fost susţinut în totalitate. “Au fost alte persoane foarte influente, legate de trecutul clubului, implicate în club, care au digerat foarte greu ca la un club de nivelul lui CSKA să vină un român de 38 de ani. Eram şi singurul antrenor străin din competiţie, au existat şi presiuni în presă. Aceste lucruri au luat amploare şi au avut un impact asupra jucătorilor, iar toată această situaţie a luat o turnură neplăcută. Mi-am dat seama că e foarte greu să mergi mai departe astfel. M-am gândit să încerc să duc munca mai departe măcar până în vară, dar era foarte greu spre imposibil”.

Cătălin Pasăre