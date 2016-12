Iritaţi de Rege! Viitorul-Universitatea: 2-0

Craiova a pierdut un meci de 6 puncte, la Ovidiu, iar oltenii nu par să-şi recapete, deocamdată, constanţa care i-a dus în apropierea podiumului. Viitorul s-a dovedit a fi echipa mai pragmatică în meciul disputat sâmbătă, şi a profitat din plin de gafele apărării adverse. Jocul s-a terminat cum nu se putea mai urât, sportivii celor două echipe împărţindu-şi pumni. “Ştiinţa” a adunat 3 înfrângeri în ultimele 4 meciuri, iar la Craiova vine în acestă rundă CFR Cluj.

Filmul meciului

Oaspeţii au început meciul de la 1-0, după ce Vătăjelu i-a pus mingea pe tavă lui Chiţu în minutul 5. Într-o vizibilă revenire de formă, atacantul Viitorului a înţepat balonul din careul mic, iar Calancea a părut că nu se aştepta la execuţia “pe scurt”. Mateiu a început titular partida de la malul mării şi a avut singura sclipire a doljenilor din primul act. Mijlocaşul central a şutat din marginea suprafeţei de pedeapsă, dar mingea a fost prinsă de Rîmniceanu (`15). Gazdele s-au desprins decisiv în minutul 36, după un corner. Nimely a prelungit cu capul până la Hodorogea, iar acesta a împins mingea în poarta goală din 3 metri. În actul secund, Craiova a început mai bine, iar şutul din careu al lui Băluţă a fost respins din vinclu de portarul advers (`46). De altfel, Băluţă a fost cel mai periculos om al lui Mulţescu în această deplasare. Mijlocaşul Craiovei a mai avut o oportunitate bună de a marca în minutul 75, dar şutul său cu exteriorul a trecut puţin pe lângă. Kay a mai ratat o ocazie în minutul 78, iar Ivan a avut un gol anulat pe nedrept, care ar fi putut relansa meciul. Ultima fază notabilă a aparţinut gazdelor, dar şutul lui Iancu a ocolit poarta lui Calancea (85`).

Mulţescu: “Greşelile din apărare ne-au trădat”

Antrenorul Universităţii Craiova, Gheorghe Mulţescu, a declarat că erorile din defensiva oltenilor s-au dovedit decisive. Tehnicianul a fost dezamăgit şi de arbitraj, care în opinia sa a permis jocul dur al amfitrionilor. “În seara asta nu a mers ultima execuţie, serviciul a suferit, nu am avut precizie. Cred că am reuşit în majoritatea timpului să avem controlul jocului, să jucăm ofensiv, să venim spre poarta lor, dar ne-a trădat imprecizia în execuţii şi greşelile grave din apărare. Am luat un gol parabil, dar Calancea ne-a scos şi el în alte dăţi şi acum a greşit. Ce să-i facem? Arbitrajul ne-a dezavantajat în multe faze. A fost o agresivitate peste limită a gazdelor. Nu suntem mulțumiți”, a spus Mulţescu.

“Îmi pare rău că din greşeala mea s-a luat primul gol. Poate că altul era cursul partidei, dacă nu făceam eu acea eroare. Am avut două meciuri destul de apropiate ca zile, am avut de parcurs şi un drum destul de lung, cred că se poate vorbi şi de puţină oboseală. Asta e, trebuie să mergem înainte, avem un meci cu CFR Cluj şi sperăm să luăm cele trei puncte. Situaţia nu este critică, suntem pe locul trei, iar obiectivul nostru principal este accederea în play-off”, a spus căpitanul Bogdan Vătăjelu.

Viitorul Constanța – Universitatea Craiova: (2-0) 2-0

Au marcat: Chițu `5, Hodorogea `36

Stadion: Central (Ovidiu), spectatori: 1.000

Viitorul: Rîmniceanu – Hodorogea, Țîru, Boli, Ganea – Benzar, Carp (56` Nedelcu) – Chițu, Marin, Cicăldău (83` Purece) – Nimely (77` Iancu). Rezerve: Buzbuchi, Rădoi, Daniel Lopez, Vînă. Antrenor: Gheorghe Hagi

Universitatea: Calancea – Briceag, Kelic, Acka (46` Kay), Vătăjelu – Mateiu (46` Bancu), Zlatinski, Rocha (77` Rambe) – Băluță, Ivan, Gustavo. Rezerve: Popescu, Vlădoiu, Petre, Screciu. Antrenor: Gheorghe Mulțescu.

Arbitri: Radu Petrescu, Mircea Grigoriu, Sebastian Gheorghe.

Rambe, bun doar pe pumn

Atacantul adus în această vară la “Ştiinţa”, Rambe, “s-a remarcat” într-un final. Africanul, care nu a dat niciun gol pentru Craiova, a sărit în apărarea lui Vătăjelu, care avea un schimb de replici cu Carp. Rambe l-a împins pe Gheorghe Hagi, şi de aici a pornit un adevărat tărăboi pe teren, care s-a lăsat cu pumni. De altfel, Rambe a fost şi eliminat după ce i-a aplicat un croşeu în figură lui Rîmniceanu. Portarul Viitorului a văzut roşu în faţă şi la propriu, pentru că a încercat să-şi facă singur dreptate.

“Rambe o să suporte rigorile legii. Eu nu mă pricep la K1, ci la fotbal. Părerea mea e că Gică Hagi s-a expus, nu trebuia să se bage. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat la final”, a comentat Mulţescu.

“Huliganismul nu-l tolerăm! Noi nu ne facem dreptate cu pumnul, indiferent dacă a fost provocat sau nu, nu avea și nu are voie să facă astfel de lucruri. Rambe a fost angajat ca fotbalist, nu ca boxer. Va plăti pentru gestul său”, a spus şi preşedintele Craiovei, Marcel Popescu.

“Au venit străini în România care mă înjură. Măcar să fie străini de valoare. Și acolo la ei, la Craiova, m-a înjurat Madson, și acum mă înjură ăsta (n.r. Rambe). Au venit să mă înjure la mine?! M-am dus doar să-i despart. Străinii să vină să arate că sunt mai buni decât jucătorii noștri. Ei vin cu 10 kilograme în plus și nici nu au valoare. Să aibă respect față de fotbalul românesc”, a tunat după meci Gheorghe Hagi.

Cătălin Pasăre