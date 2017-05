Ironia-Maxima! Becali cere excluderea Craiovei după meciul cu Viitorul

Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Viitorul în ultima rundă din Liga 1, iar acum echipa lui Gheorghe Hagi este la o singură victorie de titlu. Cu mai mulţi jucători accidentaţi, Craiova a abordat partida de la Piteşti cu câţiva tineri de perspectivă, fapt ce l-a enervat la culme pe finanţatorul FCSB, Gigi Becali. Singurul gol al confruntării a venit în minutul 51, când Florinel Coman l-a învins pe cel mai bun om al gazdelor, Andrei Vlad. Deşi în partea a doua Craiova a mizat şi pe Ivan şi Măzărache, ratările juveţilor au stabilit, încă o dată, soarta punctelor. Becali a reacţionat dur după ce craiovenii au anunţat că menajează fotbalişti pentru partida de Cupă cu FC Voluntari, din 17 mai. Patronul bucureştenilor susţine că va merge până în pânzele albe pentru a-i vedea pe doljeni excluşi din Liga 1. “Nu se face aşa ceva. Părerea mea este că trebuie să ia masuri şi Liga, şi Federaţia, şi UEFA. Nu poţi chiar să faci ce vrei la fotbal. Când eşti la fotbal eşti într-o asociaţie de 14 echipe, nu eşti tu singur pe tarla să semeni grâu şi porumb cum vrei tu. Probabil în regulament se stipulează despre desconsiderarea competiţiei, dar probabil nu sunt în regulament mai multe sancţiuni pentru că nu s-a gândit nimeni că cineva poate să facă aşa ceva, să aibă o asemenea obrăznicie. Eu i-am spus lui Vali (Argăseală) sa facă hârtie şi la UEFA, şi la Federaţie. Nu există să se menajeze peste zece zile. Aici lucrurile sunt evidente. Nici pe bancă nu aveau titulari, erau nişte copii(…). Trebuie băgat la Ligă (pe ordinea de zi), dat în Comitetul Executiv al Ligii şi la Adunararea Generală şi să fie excluşi. Du-te, tată, în divizia B şi joacă acolo şi batjocoreşte acolo”, a declarat Becali pentru Pro TV. Ironia face ca Becali să fie însă în centrul unor episoade mult mai evidente de “noncombat”. În mai 2013, Steaua, deja campioană, evolua cu rezervele în faţa Viitorului, iar victoria lui Gheorghe Hagi din Ghencea era pusă de marele patron sub semnul “omeniei”. De fapt, Becali făcea declaraţii halucinante, spunând, la vremea respectivă, că îi era teamă ca fotbaliştii pe care îi conduce să nu egaleze. Meciul s-a terminat 2-5. Mai mult, în 2008, Romeo Bunică, autor al golului prin care Gloria Buzău egala Steaua într-o etapă din Liga 1, a fost dat afară de omul care conducea trupa gazdă, Costel Bucur. Cel din urmă era foarte bun prieten cu Becali, iar banii de salarii erau împrumutaţi de la omul de afaceri bucureştean. Bunică nu a luat în calcul un eventual meci aranjat între Buzău şi Steaua, şi a transformat o lovitură liberă în ultimele minute ale confruntării. Site-ul adevărul.ro publica apoi stenogramele convorbirii dintre Gigi Becali şi Victor Hrebenciuc, fost politician şi suporter al Stelei, în care primul se plângea că nici aranjamente nu mai poate să facă. Romeo Bunică a fost transferat la CSM Râmnicu Sărat după partida cu Steaua la ordinul lui Gigi Becali.

Craiovenii susţin că şi-au apărat şansele

Deşi Becali nu a fost singurul care a văzut jocuri necurate în partida de la Piteşti, oficialii Universităţii nu-i bagă în seamă pe cârcotaşi. Atât antrenorul Gheorghe Mulţescu, cât şi preşedintele Marcel Popescu, au declarat că formaţia lor nu se pretează la aşa ceva. “Tot play-off-ul l-am jucat în deplasare, nu are nimeni ce să ne spună. A fost primul play-off și nu am putut să facem transferuri. Asta ne-a făcut să apelăm la jucători din pepinieră, lipsiți de constanță, pentru că am avut fotbaliști accidentați și suspendați. Noi am încercat să protejăm câțiva jucători pentru Cupă, dar la pauză l-am băgat pe Ivan, a intrat și Măzărache. Am ajuns de multe ori la poartă, ocazii multe, dar am tot ratat așa un campionat întreg. Era normal să forțăm ca să egalăm. Suporterii nu ne-au cerut să pierdem cu Viitorul. Sunt supărat că am pierdut. Jucătorii tineri nu au forța să susțină meciuri cu echipe pregătite. Ai noștri mai trebuie să mai crească. Ne-am jucat șansa, am încercat să fim pozitivi, să ajungem la poartă, dar am ratat un an de zile, nu e nimic nou”, a spus Mulţescu.

“Noi nu menajăm jucătorii. Dacă vorbim despre respectarea competiției, Craiova este impecabilă, rețineți, impecabilă. Dacă jucătorii Craiovei jucau cu intensitate cu Viitorul, și Andrei Ivan, de exemplu, lua cartonaș roșu, se spunea că a făcut asta intenționat pentru a nu juca împotriva Stelei. Problema este la Steaua, nu la alții. Este greu de acceptat să concurezi de unul singur şi să ieşi pe locul 3. Şi eu în locul Stelei aş avea derapaje de comportament”, a declarat, tăios, Marcel Popescu. Oficialii FCSB nu sunt primii care acuză Craiova că o lasă mai moale, antrenorul Cosmin Contra spunând după meciul direct că “juveţii” nu evoluează la aceeaşi intensitate tocmai cu FCSB.

Craiova în meciul cu Viitorul: Vlad – Dimitrov, Screciu, Dumitraș, Bucurică (21` Bîrzan) – Petre, Zlatinski, Gustavo (77` Măzărache) – Bancu, Jazvic, A. Popescu (46` Ivan).

Cătălin Pasăre