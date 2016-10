Îşi revin în Cupă? Pandurii merg la Timişoara cu gândul la calificare

După dezamăgirea uriaşă din meciul cu Dinamo, Pandurii Tg-Jiu îşi propune să meargă mai departe în Cupa României. Formaţia antrenată de Petre Grigoraş are meci în această seară, începând cu ora 18.00, în Banat. Echipa gorjeană are un adversar facil la prima vedere, dar după ultima prestaţie este greu de estimat cum se va prezenta Pandurii la ora jocului. Din informaţiile noastre jucătorii nu şi-au primit, ieri, bani, iar decizia ar putea conta în desfăşurarea ostilităţilor. În orice caz, antrenorul trupei gorjene a declarat că îşi doreşte un parcurs cât mai lung în Cupă. Din păcate, doleanţele tehnicianului privind deplasarea la Timişoara nu au putut fi satisfăcute. “Aş fi rămas acolo, aş fi plecat cu avionul de la Bucureşti la Timişoara, m-aş fi întors de la Timişoara la Tg-Jiu, imediat după joc, ca să pregătim partida cu Craiova de sâmbătă. Jucând sâmbătă-marţi, am zis că aş vrea să rămân la Bucureşti. Vreau să tratez extrem de serios Cupa României. E posibil să fac două-trei schimbări, maxim patru. Cu jucători care au evoluat mai puţin, dar sunt la acelaşi nivel cu ceilalţi. Din păcate, nu pot să-i folosesc pe toţi. Nu o să trimit, sub nicio formă, echipa a doua sau să dau şansă juniorilor, să risc competiţia”, a declarat Grigoraş.

De altfel, şi preşedintele clubului, Narcis Răducan, a spus că pandurilor le lipseşte un trofeu major. Deşi contextul este unul vitreg, Răducan ştie care sunt ambiţiile echipei noastre. “Eu sunt convins că vom face totul să ne calificăm. Ştiu intenţiile şi ambiţiile lui Petre Grigoraş de a merge cât mai departe în ambele competiţii. Sigur că este o încărcătură în plus, dar este un trofeu important al fotbalului nostru. Suntem un club care nu poate spune că are vitrina plină de trofee, şi nu ne-ar fi indiferent. Aşa că, orice oportunitate de a ne face fericiţi suporterii o vom accesa. Sigur că vor interveni şi schimbări în echipă, dar asta nu înseamnă că este competiţia numărul doi, ci efectiv că vrem să avem forţe proaspete în ambele competiţii. Strategia clubului este aceea de a ne prezenta la cel mai înalt nivel şi dacă ne vom califica ar fi o performanţă bună”, a declarat Răducan.

Pe de altă parte, antrenorul gazdelor, Sorin Brîndescu, a declarat, pentru druckeria.ro, că meciul va fi unul disputat.

“Sper să fie un lucru motivant pentru băieți faptul că vor juca împotriva unei echipe de Liga I. Dar e cu două tăișuri. Nouă ne-au lipsit în acest campionat unul-doi jucători cu experiență, pentru a ne da puțină încredere, siguranță și echilibru. Sperăm să nu se întoarcă împotriva noastră și să ne resemnăm cu gândul că Pandurii are foarte mulți jucători cu experiență și nu avem nicio șansă. Noi ne vom lua la luptă cu ei și, vom vedea, cine e mai bun să câștige”, a spus Brîndescu.

La ASU Poli Timişoara sunt legitimaţi Bogdan Dănăricu şi Daniel Mărgărit, jucători împrumutaţi de la Pandurii. Atacantul bănăţenilor, Mădălin Stancu, a admis că acest lucru va conta în economia jocului, iar echipa sa va trebui să nu aibă trac în faţa unui adversar de altă talie.

“Cu siguranță, vom vorbi între noi, iar Mărgărit și Dănăricu ne vor ajuta. Acum, nu știu cum vor aborda meciul cei de la Pandurii, cu ce echipă se vor prezenta, dacă îi vor menaja sau nu pe oamenii lor importanți. E o echipă experimentată, dar noi ne dorim să jucăm, să facem spectacol pentru cei din tribună, și să ne bucurăm de fotbal. În situația noastră, asta trebuie să facem, să ne bucurăm de fotbal. Pentru noi e un bonus. Nu știu câți dintre noi au mai jucat contra unei echipe de Liga I”, a spus Stancu.

Cătălin Pasăre