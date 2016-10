Ivan nu vrea să plece de la Craiova

Atacantul Universităţii, Andrei Ivan, a declarat într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor că doreşte să rămână la Craiova cel puţin până în vara anului viitor. Internaţionalul român exclude o plecare în iarnă de la formaţia alb-albastră pentru că doreşte să prindă cât mai multe meciuri în Liga I. Pentru prima dată, tânărul vârf a explicat de ce a picat mutarea sa la Steaua. Ivan nu s-a înţeles la bani cu finanţatorul Gigi Becali, iar concurenţa de la trupa bucureşteană l-a determinat pe fotbalist să rămână în Bănie.

“Nu avea cum să se facă transferul ăla la Steaua niciodată. Nu m-a mulțumit salariul. Nu cred că era nici măcar mai mare decât cel pe care îl am la CSU. Era cam acolo. La Craiova e puțin, la Steaua puțin mai mult decât puţin. Eu le-am cerut o sumă pe care n-au acceptat-o și aia a fost. Poate mă gândesc la faptul că la Steaua erau foarte mulți jucători și nu știu dacă aş fi jucat ca titular. Așa, mai bine am rămas la Craiova. Sunt titular mereu, m-am impus și știu că nu am cum să pierd locul în primul 11. Recunosc că mi-era teamă că nu voi juca. Poate mă pierdeam dacă stăteam mult pe bancă, așa, la Craiova, joc meci de meci. Vom vedea ce o să fie la vară, pentru că nu vreau nici în iarna asta să plec”, a spus Ivan.

S-a accidentat la naţională!

Din nefericire pentru doljeni, Andrei Ivan a fost retras din lotul reprezentativei de tineret a României din cauza problemelor medicale şi ar putea rata derbiul cu Dinamo. Reprezentativa Under 21 va întâlni Bulgaria pe 11 octombrie, de la ora 18.00, la Stara Zagora, în ultimul meci din preliminariile Euro 2017. Tricolorii mai au șanse teoretice de a prinde un loc de baraj, acolo unde merg doar cele mai bune patru echipe clasate pe locurile secunde. În locul lui Andrei Ivan a fost chemat Silviu Balaure de la Astra Giurgiu.

“Jucătorii trebuie să fie mai determinaţi! Am văzut că mulţi care vin la echipa naţională U21, vin aşa, cum să zic, fără chef. Vin doar pentru a mai bifa o selecţie. Atât! Trebuie să fie mai determinaţi şi cu altă mentalitate”, a spus Andrei Ivan înaintea convocării la naţionala mică.

