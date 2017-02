Ivan rămâne concentrat: “Nu sunt dezamăgit că nu s-a efectuat transferul”

Noul căpitan al Universităţii, Andrei Ivan, a fost la un pas să ajungă, marţi seara, la Club Brugge. Transferul nu s-a mai realizat, iar preşedintele oltenilor, Marcel Popescu, a dezvăluit că Universitatea ar fi vrut să-l cedeze doar din vară pe Ivan. “Totul era stabilit, căzusem de acord asupra sumei de transfer, 3 milioane plus procente, jucătorul era de acord, însă totul a picat din cauza faptului că am promis suporterilor că nu vom ceda decât maximum un jucător titular pe an. Şi ştiţi că deja l-am vândut pe Vătăjelu. Demnitatea şi credibilitatea noastră în faţa suporterilor este mai importantă. A profitat Dinamo, mă bucur că a plecat un jucător din România, suntem într-o zonă în care trebuie să mai şi vindem pentru a continua activitatea. Pentru noi este important că Ivan, căpitanul echipei, pune mai presus Universitatea decât ambiţia sa personală”, a declarat managerul general al Craiovei, Marcel Popescu. Belgienii s-au reorientat din mers, şi au făcut un transfer tot din Liga I. Dorin Rotariu, fotbalistul lui Dinamo, a ajuns astfel în Belgia. “Asta este, nu sunt dezamăgit că nu s-a efectuat transferul. Sper să marchez cât mai mult la Universitatea, să luăm un trofeu şi vom vedea la vară ce va fi, poate voi ajunge atunci la o echipă de top. Trebuie să mă cinstească Rotariu, îi urez baftă acolo”, a comentat Andrei Ivan mutarea. Transferul lui Rotariu nu l-a lăsat indiferent nici pe antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican. Acesta a avut posibilitatea să-l pregătească pe proaspătul internaţional român, despre care spune că are toate calităţile pentru a răzbi în fotbalul mare. “Atunci când am antrenat Dinamo, şi nu numai, şi în cercurile restrânse şi în discuţiile cu mass-media, am spus că este cel mai bun tânăr fotbalist român şi aşa va fi. O să-l vedeţi”. Stoican nu ştie în ce măsură această mutare va slăbi sau nu clubul din Bucureşti. “E strategia lui Dinamo, poate cred foarte mult şi în cei care vor veni din urmă. Cu siguranţă au în viziunea lor alţi jucători de la echipa a doua. Nu ştiu dacă se vor ridica în scurt timp la nivelul lui Rotariu, dar cu siguranţă au calitate”.

Cătălin Pasăre