Jenant! Pandurii a îngheţat, fotbalul românesc la fel…

Ultima etapă din 2016 a fost una reprezentativă pentru echipa din Gorj şi fotbalul românesc. Pandurii a trimis, pe un teren îngheţat, o formulă mixtă, alcătuită din jucători care au vrut să intre pe gazon şi tineri care nu au avut de ales. Condiţiile de joc de la Tg-Mureş i-ar fi făcut invidioşi pe cei care nu au patinoar, iar tactica principală a lui Grigoraş a fost să aibă 11 jucători în teren.

Filmul meciului

Sânmărtean şi Pleaşcă au refuzat să joace la Tg-Mureş, preferând să nu rişte accidentări. Nu s-a întâmplat la fel cu Marius Avram, arbitrul întâlnirii care a luat o căzătură zdravănă în debutul partidei. Deşi a fost certat că a lăsat meciul să se desfăşoare, Avram şi-a schimbat ghetele şi jocul a continuat. Puţin le-a păsat organizatorilor că protagoniştii din teren puteau să-şi rupă picioarele, deoarece fotbalul autohton merge într-un ritm sumbru, fără bani şi fără principii. ASA a avut două ocazii mari pe gheţuşul de pe Trans-Sil, în primele 5 minute, dar Cordoş şi Mureşan nu au putut să înscrie. Mijlocaşul defenisv a deschis totuşi scorul în minutul 19, după ce a preluat pe derdeluşul din careul lui Stanca şi a trimis nestingherit balonul în plasă. Morar a dublat avantajul după un gol cu capul din centrul careului (37`). Ca situaţia să fie şi mai jenantă pentru fotbalul gorjean, pandurii nu au mai vrut să intre pe teren în repriza secundă. Astfel, ASA va câştiga la masa verde, iar Pandurii va suferi consecinţele unui gest care nu-şi avea locul. Jucătorii au ajuns la limita răbdării, gorjenii la fel…

ASA Târgu Mureş – Pandurii Tg-Jiu: 2-0

Meci întrerupt după 45 de minute

Stadion: Trans-Sil

Au marcat: Mureşan `19, Morar 37`

ASA Târgu Mureş: Moga – Matei, Cordoş, Constantin, Mendy – Candrea, Mureşan – Ciolacu, Rus, Morar – Kuku. Antrenor: Dan Alexa.

Pandurii Târgu Jiu: Stanca – Tudor, Piţian, Unguruşan, Pîrcălabu – Pirtea, David – Brînzan, Herea, Răuţă – Dodoi. Antrenor: Petre Grigoraş.

Arbitri: Marius Avram, Mircea Orbuleț, Sebastian Stoianov

Marin Condescu: “Doctorul a constatat că 4 jucători nu mai pot să continue, şi astfel au hotărât toţi să nu mai iese la joc, ce poţi să le faci…Am căzut şi eu de două ori, erau movile de gheaţă pe teren. Închipuiţi-vă ce implicaţii ar fi avut o căzătură pe spate. Nu am ce să fac altceva decât să constat că au fost îndreptăţiţi, au încercat, şi la pauză nu au vrut să mai intre. Observatorul nu are decât atribuţii consultative, arbitrul e singurul care ia decizia. Cred că va fi un început pentru un regulament destul de clar. Dacă se cere instalaţie de încălzire, să fie instalaţie de încălzire. Cea mai înţeleaptă măsură este ca meciul să se joace în condiţii de normalitate. Arbitrul nu este Dumnezeu, comisiile vor vedea condiţiile în care s-a jucat meciul”.

Petre Grigoraş: “N-am ştiut că venim la patinoar. Cine a vrut să dea drumul la joc? Nu ştiu… am văzut că şi domnul arbitru a luat contact cu terenul. Am rămas cu 12 jucători pe foaia de joc, şi deja la pauză alţi 4-5 jucători n-au mai vrut să joace. Aveau julituri pe genunchi”.

Alexandru Răuţă: “Am ajuns foarte rău în ţara asta, nu se poate să joci fotbal pe un asemenea teren. Domnul Avram ne-a spus să jucăm că suntem profesionişti. Am vrut să ieşim din prima repriză, a fost greşeala noastră că am intrat de la început. Pe un asemenea teren nu poţi să te dai nici cu schiuri. Eu zic că era la fel dacă stăteam până mâine, până în martie nu-şi revine gazonul. Suntem ţara tuturor posibilităţilor”.

Cătălin Pasăre