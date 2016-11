Juniorii din cinci judeţe joacă fotbal la Tg-Jiu

Trei competiţii destinate copiilor şi juniorilor vor avea loc, din acest weekend, în oraşul lui Brâncuşi.

Gazda este Fair Play Arena, întrecerile din fotbalul juvenil urmând a se disputa pe terenul situat în Calea Severinului. Astfel, duminică, 13 noiembrie, se va desfăşura un turneu dedicat micuţilor născuţi în anul 2009, iar pe 19-20 noiembrie, respectiv 26-27 noiembrie, vor avea loc încă două competiţii dedicate celor născuţi în anii 2007 şi 2008.

“La primul turneu vor participa echipe din judeţele limitrofe Gorjului, respectiv Mehedinţi, Dolj, Vâlcea. Toate jocurile se vor consuma în ziua de duminică. Vom avea apoi competiţii de o amploare mai mare, întinse pe durata celor două zile. Participarea fiind destul de numeroasă se vor crea grupe, iar copiii şi juniorii vor evolua pentru a merge apoi în tabloul principal şi a disputa finalele celor două turnee. Echipele participante vor fi din judeţele: Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Teleorman şi Gorj”, a declarat organizatorul competiţiei, Cosmin Tutunaru.

Cum terenurile de antrenament pentru copiii care aspiră la statutul de fotbalişti sunt o raritate în Tg-Jiu, astfel de meciuri ar putea avea rolul de a-i acomoda pe tinerii sportivi cu încleştarea meciurilor oficiale. De altfel, Cosmin Tutunaru a declarat că turneul a fost organizat chiar printr-o colaborare cu echipa fanion a Gorjului. “Este o idee pe care am avut-o încă din momentul când am deschis la Tg-Jiu Fair Play Arena şi, printr-o colaborare cu clubul Pandurii, am reuşit să aducem la Tg-Jiu aceste echipe de copii şi juniori pentru a creşte puţin nivelul jocurilor şi nivelul de pregătire al echipelor din judeţul nostru şi în special al echipelor de copii şi juniori care aparţin clubului Pandurii Tg-Jiu”.

Tutunaru a dat asigurări că meciurile se vor disputa în cele mai bune condiţii, indiferent de vreme: “Terenul sintetic este acoperit cu un balon presostatic de cea mai bună calitate, un balon nou care a fost montat la începutul lunii octombrie. Indiferent de condiţiile atmosferice, care sunt în această perioadă, jocurile se dispută în cele mai bune condiţii organizatorice. Este o suprafaţă de joc cu granule ecologice, cu căldură, avem toate elementele necesare”.

Fair Play Arena nu este la primele turnee organizate, “Cupa Cartierelor”, din luna septembrie, fiind doar una dintre competiţiile reuşite care au avut loc pe baza sportivă din municipiu.

Cătălin Pasăre