“Juveţii” pun tunurile pe bucureşteni: “Ne luptăm pentru Cupă şi campionat”

Universitatea Craiova va da un adevărat examen de maturitate în perioada următoare. Craiovenii dau, sâmbătă, piept cu FCSB în Liga 1, iar în Cupă vor întâlni Dinamo Bucureşti în sferturile de finală ale competiţiei. Cel mai probabil, ambele meciuri vor avea loc pe Stadionul Municipal din Severin, ţinând cont că Stadionul Extensiv nu beneficiază de nocturnă. Deşi oltenii şi-au propus să-şi adjudece Cupa României, antrenorul Gheorghe Mulţescu se gândeşte, deocamdată, doar la partida din campionat. “Cel mai greu meci e primul, cu Steaua, un adversar direct în lupta pentru play-off. Acest meci este important și pentru noi, dar și pentru fanii noștri, de aceea trebuie să-l câștigăm. Steaua are un lot foarte bun, are jucători care pot decide jocul, așa că trebuie să fim atenți. Presiunea este autoimpusă mai demult, dar acum, după înfrângerea din meciul cu Botoșani e și mai mare, pentru că avem un program foarte greu în continuare”, a spus Mulţescu, potrivit gds.ro. Antrenorul a adăugat că nu “se teme” de fani în meciul din weekend. Tehnicianul Craiovei este sigur că Stadionul din Severin va fi “alb-albastru”. “Știu că sunt mulți steliști în Severin, dar sunt convins că o să avem o superioritate netă în stadion. Nu cred că are Steaua mai mulți suporteri decât avem noi la Severin. S-a văzut că suntem iubiți și la meciurile trecute cu Dinamo și CFR Cluj, deci nu-mi fac probleme din acest aspect”. Mulţescu a comentat şi tragerea la sorţi din Cupa României: “Puteam să picăm și mai bine în Cupa României, cu Voluntari sau cu Mioveni, dar dacă așa ne-au hărăzit sorții… Poate că e mai bine să o întâlnim pe Dinamo, pentru că dacă reușim să o eliminăm ne creăm un culoar pentru finală. Este un avantaj faptul că o să jucăm în Cupă pe teren propriu, dar deocamdată hai să ne concentrăm pe meciul cu Steaua”. Căpitanul “juveţilor”, Andrei Ivan, este conectat la rândul său la “dubla” cu bucureştenii. Craiova nu şi-a asigurat încă prezenţa în play-off, iar doljenii întâlnesc, în perioada următoare, atât Steaua, dar şi Dinamo în ultimele etape din play-off. “Mai avem trei meciuri foarte importante în campionat și trebuie să luăm măcar trei puncte, dar eu aș fi bucuros să luăm nouă. Cel cu Steaua este cel mai important acum, pentru că este primul. Trebuie să ne mobilizăm, să câștigăm sâmbătă. Nu este important cine marchează, contează să luăm cele trei puncte cu Steaua. Noi rugăm toți suporterii noștri să ne susțină, pentru că ei ne dau un moral foarte bun când sunt alături de noi pe stadion”, a declarat Ivan. Acesta a mai spus că vrea neapărat un trofeu la finalul sezonului. “În ceea ce privește Cupa, este bine că am picat cu Dinamo, pentru că va fi un derbi foarte frumos, îl așteptăm cu interes și, bineînțeles, ne dorim să-l câștigăm. Normal ar fi să jucăm pe «Extensiv», dar dacă nu avem nocturnă acolo meciul se va disputa la Severin. E acceptabil ca adversar Dinamo, chiar dacă e o echipă foarte bună. Noi ne luptăm și pentru Cupă, și pentru campionat. Va fi foarte greu să realizăm eventul, dar un trofeu este posibil și m-aș bucura să-l câștig”.

Cătălin Pasăre