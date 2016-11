Keşeru, convocat de Daum! Nici Vătăjelu nu renunţă

Selecționerul Christoph Daum l-a convocat şi pe atacantul Claudiu Keșeru în lotul lărgit al primei reprezentative. La apelul selecţionerului vor răspunde 30 de tricolori, ultimul fiind atacantul de la Ludogoreț Razgrad. Keşeru traversează o perioadă foarte bună, marcând şi în Liga Campionilor, la mijlocul săptămânii, împotriva londonezilor de la Arsenal. Acesta va veni la reunirea tricolorilor, iar luni va participa la primul antrenament din săptămâna premergătoare întâlnirii cu Polonia. Pe de altă parte, nici căpitanul Craiovei, Bogdan Vătăjelu, nu s-a resemnat cu absenţa sa din lotul României şi spune că va trage tare pentru a fi prezent la Campionatul Mondial din 2018. Acesta a declarat, pentru gsp.ro, că va munci şi mai mult pentru a-i atrage atenţia lui Daum. “Având în vedere ce evoluţii aveam în primăvară, nu cred că eram îndreptăţit să sper la un loc în lotul de 23. Primisem şi nişte mesaje clare în acest sens, nu am fost convocat nici în lotul pentru turneul din Italia, nici la amicalele cu Spania şi cu Lituania, mă resemnasem. Am trecut peste. Eu sper să fiu titular la Mondialul din 2018. Eu nu mai sunt supărat. Am fost la început, pe ideea de a nu fi la lot, nu pe cineva anume. Simţeam că merit, însă mi-a trecut şi m-a ambiţionat să fiu tot mai bun de la zi la zi. Voi fi şi eu la naţională în viitorul apropiat, sunt sigur”, a spus Vătăjelu.

Cătălin Pasăre