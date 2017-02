Laude pentru minifotbalul din Gorj!

Asociația Club Sportiv Minifotbal Gorj a fost reprezentată, la sfârşitul săptămânii trecute, la Adunarea Generală a Federației de Minifotbal din România de către președintele Cosmin Iosu și membrii Daniel Buleac și Marius Buleac. Întâlnirea a avut loc la Codlea în județul Brașov și s-a bucurat de prezența a 27 de membri afiliați. Adunarea a fost condusă de președintele Federației de Minifotbal din România, Ioan Onicaș, și de secretarul general al Federației Române și Europene de Minifotbal, Atilla Takacs. La eveniment şi-a făcut apariţia şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, fostul şef de la FMR. “A fost o Adunare Generală la care s-au discutat cam toate aspectele legate de minifotbal, începând cu cele care ţin de Federaţia de Minifotbal şi finalizând cu cele ce ţin de membri afiliaţi, respectiv organizatori locali. Au fost mai multe discuţii, dar întâlnirea a fost productivă în sensul că ambele tabere şi-au exprimat punctele de vedere, s-au găsit soluţii la diversele probleme cu care ne confruntăm noi, organizatorii locali, s-au prezentat direcţiile minifotbalului la nivel naţional şi european. Nu trebuie să uităm că avem o persoană din minifotbalul românesc care este secretar general la Federaţia Europeană de Minifotbal. Toţi cei care au participat au avut de câştigat, au aflat informaţii noi şi unde se îndreaptă minifotbalul românesc”, a declarat Cosmin Iosu. Preşedintele de la ACS Minifotbal Gorj a evidenţiat importanţa prezenţei lui Răzvan Burleanu la această întâlnire, fiind convins că actualul şef de la Federaţia Română de Fotbal va sprijini competiţiile de profil. “Ne-am bucurat de o surpriză, respectiv vizita preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Până anul acesta, Burleanu a fost şi preşedintele Federaţiei de Minifotbal din Europa şi să nu uităm că în România el a predat ştafeta către actualul preşedinte, Ioan Onicaş. Mesajul pe care l-a transmis fostul preşedinte e că va rămâne întotdeauna alături de minifotbalul românesc, având în vedere de unde a plecat. De asemenea, din poziţia actuală, va încerca să sprijine minifotbalul din România. Să nu uităm că în aceste momente se lucrează la un parteneriat între Federaţia Română de Fotbal şi Federaţia de Minifotbal. Este un parteneriat prin care se doreşte un suflu nou la nivel de competiţii şi, de ce nu, să ne asigure din nou prezenţa şi succesul la minifotbal la nivel european şi internaţional”, a spus Iosu.

Un plus evident pentru acest sport la noi în judeţ este implicarea celor care se ocupă de fenomen, iar roadele muncii nu au trecut neobservate. Modelul de la Târgu-Jiu a fost dat ca exemplu de Atilla Takacs, iar ideea de a înfiinţa un campionat în care să fie reprezentate echipe ale primăriilor le-a surâs celor mai mulţi membri afiliaţi. În acest moment, Campionatului Primăriilor din județul Gorj este o competiție unică la nivelul minifotbalului din România. “De la jumătatea anului 2016 ne-a preocupat această problemă sau provocare, de a înfiinţa Asociaţia Sportivă Club Minifotbal Gorj, asociaţie care să preia tradiţia minifotbalului la nivel gorjean şi să continue proiectele începute de mentorul minifotbalului în Gorj, Daniel Buleac. E o Asociaţie care a pornit cu dreptul pentru că a mai organizat o competiţie sportivă faţă de ce se organiza până acum. Modelul pe care l-am implementat la Gorj a fost lăudat de Board-ul Federaţiei de Minifotbal din România pentru că nu trebuie să uităm, în decembrie am obţinut şi certificatul de identitate sportivă, eliberat de MTS, care ne permite să implementăm proiectul implicând şi autorităţi publice de nivel local, judeţean şi naţional. Campionatul Primăriilor a fost prezentat ca un model de succes la această adunare generală şi, după această şedinţă, majoritatea reprezentanţilor şi organizatorilor locali ne-au cerut sfaturi, ne-au întrebat cum am făcut. Să nu uităm că am reuşit să strângem 12 primării, 12 echipe din judeţul Gorj care se întâlnesc săptămânal la Complexul Dolce Vita şi joacă de plăcere. Vă daţi seama că toată lumea va încerca să implementeze din sezonul viitor competiţional această competiţie”, a mărturisit Iosu. Şeful de la ACS Minifotbal a mai spus că ambiţiile gorjenilor nu se opresc aici. “Pe lângă sporirea numărului de participante din competiţiile deja existente, şi eventual crearea altor ligi pentru aceste reprezentante, ne gândim să readucem la Târgu-Jiu o competiţie de rang naţional, nu ştiu dacă putem un campionat regional în perioada imediat următoare, dar de ce nu o cupă a firmelor sau Cupa României”.

Cătălin Pasăre