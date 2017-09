Leii peste câini! Remiză nedreaptă pentru trupa lui Mangia

Fotbaliştii Craiovei au dat dovadă de tărie de caracter în derbiul cu Dinamo. Deşi conduse cu două goluri pe tabela de marcaj, gazdele au revenit în meci, au dominat copios, iar bucureştenii se pot considera norocoşi că au plecat cu un punct. Partida a început prost pentru Craiova, Rossi fiind schimbat de Mateiu după doar 13 minute. În minutul 19, Rivaldinho a deschis scorul pentru oaspeţi, iar 10 minute mai târziu Zlatinski a văzut cartonaşul roşu după o fază controversată, în care Costache s-a ales cu nasul spart. Echilibrul numeric a fost restabilit până în pauză, pentru că “victima” dinamoviştilor, Costache, a intrat nesăbuit la Gustavo. Şi în partea secundă, “câinii” au început mai bine, au marcat prin Salomao, după gafe în lanţ ale apărării adverse, şi meciul părea a fi jucat. Până la finalul jocului a existat însă doar o singură echipă în teren: Craiova. “Juveţii” au pus o presiune fantastică pe adversar, au marcat de două ori prin Băluţă (`75) şi Burlacu (`89) şi au ratat desprinderea în prelungiri, când Gustavo şi Roman au irosit oportunităţi uriaşe.

Burlacu: “Am luptat până în ultimul minut”

După ce a marcat primul său gol în Liga 1, acum două etape, Burlacu a fost eroul Craiovei, cu o pasă decisivă şi o reuşită superbă. La 20 de ani, tânărul atacant este considerat deja viitorul produs de export al Universităţii, şi urmaşul lui Andrei Ivan. “Eu am intrat cu gândul de a-mi ajuta echipa. Mă bucur pentru reușitele mele, dar, nu în ultimul rând, este meritul echipei. Am avut o atitudine bună, am arătat că suntem o echipă unită și am luptat până în ultimul minut. Îi mulțumesc lui Mister pentru șansa acordată, pentru faptul că m-a introdus în teren, că s-a bazat pe mine. Am arătat în această seară că formăm o echipă puternică și ne-am dăruit pentru suporterii noștri. Le mulțumim că ne-au încurajat, chiar dacă la un moment dat am fost conduși cu două goluri diferență”, a declarat omul meciului. “A fost un spectacol frumos, lumea asta aşteaptă de la noi, să arătăm aşa cum am arătat în a doua repriză. După acea eliminare se pare că am reuşit să strângem rândurile şi nu le-am mai dat soluţii. Eu zic că ei sunt foarte norocoşi că au plecat cu un punct de aici. Dacă băteam cu 4-2 sau 5-2 nu se supăra nimeni. Nu aş fi meritat să primesc cartonaşul galben, e frustrant că acest cartonaş mă suspendă pentru meciul următor”, a declarat Băluţă. “S-au întâmplat multe în această partidă. Eu vreau să vorbesc doar despre partea tehnică a meciului. Am făcut o partidă bună, am revenit de la 0-2, am jucat la un nivel înalt, iar la final puteam chiar să câștigăm. A fost primul meu meci cu Dinamo, e un meci important, dar n-aș vrea să vorbesc despre alte aspecte, despre provocări, vreau doar să jucăm fotbal. Am schimbat niște lucruri la pauză, iar la final pot să mă declar mulțumit. Mă deranjează că de două meciuri încoace jucăm cu om în minus, dar nu e treaba mea să comentez arbitrajul”, a spus şi antrenorul oltenilor, Devis Mangia. “Am pregătit meciul să jucăm pe contraatac. Am stat bine în teren în prima repriză, din păcate, în a doua repriză, după 2-0, un scor mincinos, ne-am retras inexplicabil și am fost egalați de o echipă bună, dinamică, iar noi nu am fost în stare să le mai punem probleme”, a declarat tehnicianul oaspeţilor, Cosmin Contra.

Universitatea Craiova – Dinamo: 2-2 (0-1)

Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic, Briceag (`58, Burlacu)- Martic, Rossi (`13, Mateiu), Zlatinski, Bancu – Gustavo, Băluță, Mitriță (’72, Mihai Roman). Antrenor: Devis Mangia.

Dinamo: Penedo – Romera, Katsikas, Nedelcearu, Oliva – Costache, Anton (`85, Nascimento), Mahlangu, Salomao – Bokila (`78, Nemec), Rivaldinho (`46, Hanca). Antrenor: Cosmin Contra.

Cartonaşe roşii: Zlatinski `29 / Costache `45+4.

Au arbitrat: Ovidiu Hațegan – Octavian Şovre, Eugen Sebastian Gheorghe; Iulian Dima.

Observatori: Adrian Ionescu, Eduard Dumitrescu.