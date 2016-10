Mai bine nu se prezentau! Dinamo – Pandurii: 4-0

Jucătorii neplătiţi nu au cum să joace la nesfârşit pe promisiuni, iar echipa şi-a arătat din plin limitele cu Dinamo. Vorbim de limitele unor fotbalişti care nu şi-au văzut banii de luni bune de zile, iar la un moment dat acest lucru era firesc să se răsfrângă asupra poziţiei din clasament. Din păcate, dezastrul s-a petrecut exact într-un meci care conta enorm pentru suporterii gorjeni, derbiul din Ştefan cel Mare. Umilinţa pe care au suferit-o fotbaliştii şi suporterii i-a alimentat pe cârtotaşii care au spus că pandurii fac degeaba deplasarea la Bucureşti. În ciuda garanţiilor lui Grigoraş că echipa e la potenţial maxim, “pofta” de pregătirea a pandurilor a fost transpusă “perfect” în meciurile oficiale.

Filmul meciului

Dinamo a început în echipament negru ultima partidă din acest tur de campionat pentru a cinsti memoria lui Constantin Frățilă, fostul mare atacant al clubului, decedat la vârsta de 74 de ani. Din nefericire, omul negru avea să fie, în debutul meciului, portarul oaspeţilor, David Lazar. Goalkeeperul gorjenilor şi-a boxat inexplicabil mingea în propria poartă în minutul 5, reuşind un autogol cum rar se vede pe stadioanele de fotbal. Pandurii au părut sufocaţi în prima repriză, iar gazdele au avut altă oportunitate uriaşă în minutul 15, când Nistor şi-a iertat foştii colegi după un contratac tăios. După alte 3 minute apărarea gorjenilor a fost din nou ridiculizată de câini, dar Nemec a ratat incredibil din numai câţiva metri. Dinamoviştii şi-au majorat, în cele din urmă, avantajul, în minutul 37, după o combinaţie de efect între Lazăr şi Nistor, finalizată de primul. Tot fostul căpitan al Pandurilor a stat şi la originea golului trei, iar Palic a desăvârşit o repriză de coşmar pentru oaspeţi după centrarea lui Hancă (39`). Partea secundă a jocului a început pe aceleaşi coordonate, dar Nemec a mai bifat o ratare de cascadorii râsului în minutul 48. Apărarea gorjenilor a fost de nerecunoscut şi în cea de-a doua repriză, iar Lazăr şi-a trecut în cont încă un gol după o pasă superbă a lui Mahlangu. De altfel, ce poate fi de spus despre un meci în care singurul şut pe poartă al gorjenilor a venit în minutele de prelungire. Trist este că trupa lui Grigoraş a terminat turul în afara locurilor de play-off, iar moralul este la pământ înainte de derbiul Olteniei.

Grigoraş: “Nu avem nicio scuză”

Eşecul drastic l-a uimit şi pe antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş, care nu a ştiut unde să mai caute vinovaţi: “A fost o primă repriză de coșmar, greu de explicat. Este clar că tot ce s-a întâmplat în ultima vreme la echipă și-a pus amprenta pe evoluția din prima repriză, una care a fost incredibilă pentru noi. În partea a doua, am arătat și noi orgoliu și am arătat, cât de cât, că suntem și noi o echipă. Este o înfrângere dureroasă, dar nu se poate trage o concluzie la finalul turului doar după acest meci. Nu cred că a fost o formă de protest. Nu pot acuza jucătorii de rea credință pentru evoluția din prima repriză în care am fost dominați la toate capitolele. Puteau alege alt mod pentru a protesta, nu, pur și simplu nu s-au putut concentra. A fost, de departe, cea mai proastă repriză a noastră din ultimii 5-6 ani. Nu avem nicio scuză”, a spus Grigoraş.

Victoria le-a picat ca o mănuşă dinamoviştilor care au devansat pandurii în clasament şi l-au salvat pe Ioan Andone. “Dacă nu luam gol etapele trecute, acum stăteam pe locul 2-3 şi altfel discutam. Ne-am făcut singuri meciul uşor, trebuie să îi felicit pe băieţi pentru atitudine. Le-am spus fotbaliştilor să nu ne mai gândim la momentele grele, să se gândească la cum am evoluat în debutul sezonului”, a spus antrenorul gazdelor.

“Au fost atâtea etape fără victorie, acum respirăm şi noi. Am făcut un meci foarte bun, mai ales în prima repriză. Cred că a fost cea mai bună repriză din campionat. Îi felicit pe băieţi că şi-au schimbat atitudinea, sper să nu ne îmbătăm cu apă rece şi să continuăm pe această linie”, a precizat Adrian Mutu, noul manager al clubului.

Răducan: “Jucătorii sunt victime”

Pe de altă parte, preşedintele Narcis Răducan a sărit în apărarea proprilor jucători. Oficialul gorjenilor a spus că băieţii lui Grigoraş au intrat deconectaţi pe teren pentru că nu şi-au primit banii. “Consider că jucătorii sunt victime, nu vinovați. Cuvântul de ordine este deconectare. Tot ce s-a petrecut în ultimele zile și-a pus amprenta. Am sperat că băieții vor ajunge la o stare de spirit de competiție, dar din păcate primele minute ne-au demonstrat că suntem deconectați. Ne-au depășit la toate capitolele și nu este nimic de analizat. Pe lângă cele patru goluri, mai puteam primi încă pe atâtea”, a afirmat Răducan.

De altfel, şi atacantul gorjenilor, Valentin Alexandru, a blamat acţionarii pentru starea de spirit de la echipă: “Știam că Dinamo preferă contraatacul. Vom analiza împreună cu “Profesorul” și încercăm să eliminăm pe viitor aceste greșeli.Eu sper să se rezolve situația, pentru că ar fi păcat. Este absolut anormal ce se întâmplă. Îți promit de atâta timp, dar din păcate asta este România. Nouă ni s-a promis că banii ne intră vineri, vineri ni s-a zis că nu s-a putut și că luni. Așteptăm”.

Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu Jiu: 4-0 (3-0)

Stadion “Dinamo”

Spectatori: 2.387

Au marcat: David Lazar (6`-autogol), Valentin Lazăr (37`, 89`), Antun Palic (39`)

Cartonașe galbene: D. Nistor (8), Nedelcearu (30), Nemec (46) / Herea (16)

Dinamo Bucureşti: Penedo Cano – Romera Navarro, M. Popescu, Nedelcearu, M. Oliva – D. Nistor (67` D. Rotariu), Busuladzic, Palic – Hanca (85` Mahlangu), Nemec (60` Gnohere), V. Lazăr. Antrenor: Ioan Andone.

Pandurii Târgu Jiu: Lazar – Pleașcă, Pițian (70` Pîrcălabu), Vasiljevic, Grecu (44` Bunoza) – Răuță, Sânmărtean – Antal, V. Alexandru, Herea – Țucudean (46` Voiculeț). Antrenor: Petre Grigoraş.

Arbitrii: Ovidiu Hațegan, Valentin Avram, Mircea Orbuleț

Cătălin Pasăre