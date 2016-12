Mărturii din “Ţinutul Îngheţat”: “N-am vrut să intrăm de la început”

Gestul Pandurilor de a juca doar o repriză la Tg-Mureş a fost explicat după meci de mai mulţi fotbalişti ai gorjenilor. Sportivii legitimaţi la Tg-Jiu nu au vrut iniţial să intre pe gazon, dar şi-au dat într-un final acordul. Mijlocaşul Ovidiu Herea a spus că toţi românii din faţa televizoarelor s-au putut astfel convinge că dreptatea era de partea formaţiei noastre. “Trebuia să intrăm! Dacă nu intram, după se spunea că se putea juca. Așa, a văzut o țară întreagă că terenul a fost impracticabil. Noi nu am vrut să intrăm de la început, dar am decis să facem lucrul acesta pentru a nu le da motive celor care se pregăteau să spună că se putea juca. Terenul era impracticabil. Mă bucur că suntem sănătoși și că nu ne-am accidentat, deși câțiva colegi au avut mici contuzii. Am vorbit înainte de meci cu domnul Avram și ne-a zis că trebuie să ne luăm adidași cu crampoane multiple. Probabil trebuia să ne luăm adidași cu ventuze. Noi am avut ghete cu crampoane mixte și adidași de sală, am avut tot ce se putea, pur și simplu nu puteai să stai în picioare. Erau porțiuni cu gheață”, a declarat Herea. Mai mult, portarul de la Pandurii, Răzvan Stanca, a spus că nici jucătorii gazdelor nu au dorit ca acest meci să se dispute. “Era foarte dificil să-ți păstrezi echilibrul. Eu am jucat cu două helănci cu bureți pe mine și două perechi de egări. Am ceva vânătăi, la genunchi și la antebraț, unde nu am fost protejat. Dodoi și-a luxat mâna, săracul. Atunci am vrut să ieșim de pe teren, încă din prima repriză. Ceilalți colegi erau plini de vânătăi. Cel puțin Andrei Cordoș poate să confirme. Domnul Avram ne-a spus că terenul e ok, că la Brașov a fost mai rău și s-a putut juca. Inițial, nu am vrut să intrăm deloc, dar nu am vrut să dăm naștere unor discuții inutile, că și cei de la ASA jucau pe același teren. Chiar ne-am întâlnit cu ei într-un mall din oraș și au spus că cel mai bine ar fi să nu se joace. Se vede și pe imagini că domnul Avram alunecă. Trebuia să își dea seama, după căzătura asta, că nu se poate juca”.

Avram ar fi spus că terenul e “senzaţie”

După ce a jucat la Constanţa, în partida de Cupă cu Viitorul, fundaşul Ştefan Piţian a bătut ţara în lung şi în lat degeaba. De altfel, acesta a scris pe facebook un lucru interesant, pe care susţine că l-ar fi spus centralul Marius Avram. Cel din urmă ar fi numit terenul “senzaţional”. Curajos gest, mai ales că era să rămână fără picioare … “Cât de inconștient trebuie să fii ca să dai drumul la un meci în asemenea condiții, în care se vede clar că integritatea noastră, a jucătorilor, este pusă în real pericol ?! Trebuie să avem din nou cazuri de jucători decedați sau nenorociți pe terenul de fotbal, ca să ne trezim ?! Până când să fim trataţi astfel ?! Până când să fim trataţi ca nişte sclavi, care au numai obligații ?!

Mai şi vine acest individ, numit Marius Avram, după ce își schimbă ghetele cu adidașii, și spune cu o aroganţă incredibilă <E senzație terenul în adidași>”, a scris Piţian pe facebook.

Condescu: “Arbitrul riscă plângere penală”

Actualul conducător al clubului gorjean, Marin Condescu, a pus şi el tunurile pe Marius Avram. Condescu a spus că arbitrul riscă să fie dat în judecată pentru că a permis desfăşurarea partidei în astfel de condiţii. “Avram riscă plângere penală pentru tentativă de atentat la integritatea omului. Este vorba de viața unui om. Nu contează scorul. Contează ca de acum încolo să nu se mai repete așa ceva. O nenorocire se poate întâmpla în orice moment. Când îl bag pe un om într-un loc periculos, înseamnă că am premeditat asta și nu pot să fac așa ceva. Nu-i fac eu plângere lui Avram, dar poate îi face vreun jucător accidentat. Atât de încăpățânat să fie? Să aibă puterea și să nu vrea să oprească jocul? Poate logica, înțelepciunea și gândirea lui nu sunt corecte. Ceva nu e în regulă. Observatorul a avut o poziție, dar a spus că e consultativă”, a precizat Condescu.

Edi, bulversat de fotbalul autohton

Fostul antrenor al Pandurilor, Edi Iordănescu, a criticat din nou starea în care se află fotbalul românesc. În ţara lui “Treacă-Meargă”, Iordănescu a scris pe facebook că regulile sunt făcute doar pe hârtie. “În campionatul nostru, pentru a putea lua licenţa, eşti obligat să ai instalaţie de încălzire a terenului. Dar nimeni nu o foloseşte! Şi atunci întrebarea este: de ce există această regulă? Iar răspunsul este: ca să demonstrăm cât de profesionişti suntem. Dacă cluburile dau drumul la încălzire, mai intră 5-6 în insolvenţă”.

Cătălin Pasăre