“Maximii” au pornit războiul cu rivalii: “Este o ură sportivă!”

Oltenii sunt cunoscuţi pentru sângele fierbinte, iar setea de rezultate împotriva rivalelor din Bănie este mai mare ca oricând. Înaintea duelului cu Dinamo, doi dintre componenţii “Craiovei Maxima” s-au arătat foarte încrezători în şansele trupei alb-albastre. Fostul fundaş Nae Ungureanu a declarat că Universitatea ar trebui să-şi propună o victorie la scor împotriva “câinilor”, deoarece echipele au fost “la cuţite” de-a lungul istoriei. “Suntem în revenire de formă, am făcut meciuri excelente în ultima perioadă. De aceea mă aștept la un rezultat pozitiv. La un meci spectaculos, cu patru – cinci goluri în care să marcăm mai mult cu un gol decât adversarul. Sunt meciuri speciale, vă dați seama, pentru toți oltenii. Trăim și acum, noi din generația Maxima, la fel de intens meciurile cu Dinamo. Nu dorim doar să-i batem, ci să-i umilim. Este o ură sportivă, dacă se poate spune așa”, a spus cel poreclit “Roşu”.

Şi Nicolae Negrilă este de părere că “Ştiinţa” se va impune la Severin, deoarece, în opinia fostului internaţional, trupa lui Mulţescu este mai bună. “Echipa noastră este mult în creștere față de anii trecuți și am încrederea că vom obține o victorie frumoasă contra lui Dinamo. O să intre și Madson, Popov, ne întărim și noi puțin la mijlocul terenului, și lucrurile vor sta foarte bine. Părerea mea este că noi suntem echipa mai bună la ora actuală și normal ar fi să ne impunem. Au și ei niște probleme pe acolo și trebuie să profităm”, a spus Negrilă pentru Gazeta de Sud. Acesta are însă şi un regret. Partida se va juca la Severin, iar publicul de acolo nu este la fel “de cald”. “Trebuie să mergem acolo și să-i susținem, dar e clar că nu va fi același lucru. Cu tot respectul, publicul severinean ține cu Craiova, dar nu este la fel de fierbinte”, a menţionat Negrilă.

Se tem de arbitraj

După ce partida Craiovei cu Steaua a fost decisă, în mare măsură, de erorile grave de arbitraj, reprezentanţii gazdelor sunt sceptici în ceea ce priveşte delegarea de la meciul de luni. Negrilă a declarat că arbitrul nu trebuie să fie din Bucureşti, iar suporterii bat degeaba ţara în lung şi-n lat dacă “fluieraşii” nu sunt corecţi. “Sper să nu mai avem parte de încă un arbitraj prost și să câștigăm cu Dinamo. S-a jucat foarte bine cu Steaua, la București, dar, din păcate, arbitrii au avantajat echipa lui Reghecampf. Nu trebuia să dea penalti la hențul acela sub nici o formă, pentru că a fost comis în afara careului mare și s-a văzut asta cât se poate de clar. Ar trebui să se ia niște măsuri cu acești fluierași, că nu mergem atâția kilometri ca să vedem echipa cum ne este furată! Cu Dinamo sper să ne dea un arbitru corect și acesta să nu avantajeze nici o echipă, iar cea mai în formă să câștige. Trebuie să ni se dea un arbitru corect, și nu unul din București, cum a fost cu Steaua”, a spus Negrilă.

Cătălin Pasăre