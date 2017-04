Memorialul Victor Perescu, din nou, la Târgu Jiu

Asociaţia Județeană de Baschet Gorj păstrează tradiţia şi în acest an, şi va organiza, la Târgu-Jiu, Memorialul “Prof. Victor Perescu”. Evenimentul va fi posibil şi datorită Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj, Asociaţiei Baschet Club Târgu-Jiu şi sponsorilor Dechatlon Târgu-Jiu şi S.C. Aprilia S.R.L. Târgu-Jiu. Meciurile din cadrul competiţiei vor avea loc în perioada 29 aprilie – 1 Mai 2017. Turneul, care a ajuns la ediţia cu numărul 11, se va desfăşura în Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale “Voievod Litovoi” şi este dedicat sportivilor născuţi în anul 2005 sau mai tineri. Şapte echipe şi-au anunţat prezenţa la întrecerile de minibaschet: Clubul Sportiv Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu (fete), Clubul Sportiv Star 2010 Târgu-Jiu, Baschet Club Lions Craiova (două echipe), Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Jiu, KK Djerdap Kladovo (Serbia) şi Asociaţia Baschet Club Târgu-Jiu. Organizatorii şi sponsorii vor oferi premii sportivilor. “În acest an, datorită protocolului de colaborare sportivă-baschetbalistică între Asociaţia Baschet Club Târgu-Jiu şi KK Djerdap Kladovo, reluăm după opt ani colaborarea cu un Club Sportiv din Republica Serbia. Această competiţie are rolul de a pregăti viitoarele generaţii de baschetbalişti din judeţul nostru, dar este utilă şi în vederea participării la Liga Naţională de Minibaschet, care va avea loc la Mangalia în perioada 2-8 iulie 2017. Le dorim mult succes la aceste meciuri de pregătire tuturor participanţilor” a declarat Marius Vlaicu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Baschet Gorj.

Cătălin Pasăre