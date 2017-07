Mergea a ieşit în optimi!

Perechea formată din tenismanul român Florin Mergea şi pakistanezul Aisam Ul-Haq Qureshi a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul turneului pe iarbă de la Wimbledon. Gorjeanul şi partenerul său au fost învinşi, luni, după o partidă dramatică, de cuplul Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) cu 6-7 (3), 4-6, 6-1, 6-4, 6-2. Mergea şi Qureshi, capi de serie numărul 14, au condus cu 2-0 la seturi, dar nu au putut produce surpriza şi au cedat după trei ore şi 21 de minute în faţa favoriţilor numărul patru. Kubot şi Melo i-au învins pe Mergea şi Qureshi şi în mai, în optimile de finală la Roma, cu 6-2, 6-3. Florin şi partenerul său au reuşit 10 aşi în acest meci, dar au comis şi 12 duble greşeli. Adversarii au avut 6 aşi şi 7 duble greşeli. Perechea româno-pakistaneză a reuşit să transforme doar 2 mingi din cele 9 de break create (22%), în timp ce Kubot şi Melo au avut un procentaj mai bun, 43% (6/14). Mergea şi-a egalat performanţa de anul trecut de la Wimbledon, dar cel mai bun rezultat al gorjeanului rămâne semifinala din 2015, alături de indianul Rohan Bopanna. Cuplul alcătuit din Florin şi Aisam Ul-Haq Qureshi va primi pentru participare 26.500 de lire sterline şi 180 de puncte ATP.

Îşi caută partener!

După ce în 2016, Florin Mergea a avut performanţe notabile, gorjeanul nu se poate lăuda cu multe reuşite în 2017. Jucătorul de tenis din Târgu-Jiu a început seria turneelor ATP alături de Dominic Inglot, dar poziţionarea slabă a britanicului l-au îndemnat pe medaliatul olimpic să recurgă la Aisam-ul-Haq Qureshi. Cei doi au triumfat la Barcelona, însă Mergea pare că ştie de ce nu s-au mai legat succesele. “Nu avem nevoie de mai mult timp. Știm exact ce trebuie să jucăm, am știut din primele două turnee ce să facem. Potențial pentru echipă este. În ultimele turnee am avut aceeași problemă – returul. Ceilalți văd, prind curaj, își fac serviciile ușor, încep să dea ei returul. Am pierdut aproape toate meciurile recente în super tiebreak. Lucrăm la asta, dacă se va schimba ceva, nu știu, dar potențial este, pentru că la Barcelona s-a dat returul și acolo am bătut echipe peste echipe”, a declarat gorjeanul pentru treizecizero.ro. Evident, Florin Mergea se simte foarte bine cu Horia Tecău, dar cei doi nu au ajuns încă la un numitor comun pentru a reface perechea în circuit. Cel mai probabil, constănţeanul nu vrea încă să renunţe la colaborarea cu Jean-Julien Rojer, alături de care a obţinut rezultate foarte bune. Totuşi, nici perechea româno-olandeză nu mai merge ca pe vremuri, iar asta s-a reflectat la ultimele competiţii importante. “Dacă ai returul, poți să bați pe oricine. Să fii o echipă care pune presiune pe retur înseamnă că automat nu mai servesc nici ceilalți atât de bine. În afară de Horia, asta am avut tot timpul, toți partenerii au returnat mai slab ca mine. Cu Horia puteam fi o echipă care avea și returul o armă, nu doar serviciul. Îmi place situația? Nu-mi place situația, pentru că aș putea câștiga meciuri mult mai ușor. Multe meciuri pe care le pierd doar pe faptul ăsta, aș putea să le câștig. Dar suntem în situația asta și încercăm să scoatem ce-i mai bun din parteneriatul ăsta”, a mai spus Mergea.

US Open, final de drum?

Tenismenul din Gorj a recunoscut că are la rândul său probleme.

Olimpiada de la Rio şi-a pus amprenta pe evoluţiile lui Mergea din 2017, acesta suferind o accidentare serioasă în Brazilia. Internaţionalul român nu vrea să mai forţeze în acest an şi a anunţat că ultima sa competiţiei va fi Marele Şlem din SUA.

“US Open va fi ultimul turneu pentru mine anul ăsta. Asta, pentru că am venit după accidentarea de la Rio, după care am stat 4 luni fără să fac nimic cu durerea aia în talpă. Abia la Doha, că trebuia să încep sezonul, am început să servesc. Acolo m-a luat umărul, care m-a ținut până, cred, înainte de Roland Garros. Abia acum pot să servesc. Am și eu problemele mele pe care trebuie să mi le rezolv. Vedem ce se întâmplă la anul, dar trebuie să-mi rezolv întâi partea mea şi după aceea să mă gândesc la partenerul de drum”, a declarat sportivul.