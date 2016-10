Mergea şi-a stabilit obiectivele pentru 2017

Florin Mergea va reveni, astăzi, în circuitul ATP de dublu. Jucătorul de tenis gorjean a refăcut perechea cu britanicul Dominic Inglot, iar turneul de debut al celor doi va avea loc la Basel. Primii adversari ai cuplului Mergea-Inglot sunt Adrien Bossel şi Henri Laaksonen. Este întâia apariţie a sportivului din Gorj, după ce Florin a câştigat argintul alături de Horia Tecău la Olimpiada de la Rio.

Mergea a vorbit, pentru ovidiublag.ro, despre cum “a intervenit” accidentarea care l-a ţinut departe de teren. “A fost un sezon aglomerat, am jucat foarte mult, au fost multe săptămâni fără pauza pe hard, înainte de Rio, în încercarea de a pregăti cât mai bine apariția noastră la JO. Știam care sunt riscurile, simțeam că îmi împing corpul poate dincolo de limite, dar mi-am dorit foarte mult o medalie, am făcut tot ce a ținut de mine pentru a fi într-o formă cât mai bună în acea săptămână. Medalia este clar că rămâne cea mai importanta realizare pe plan profesional, indiferent de titlurile care vor veni în viitor”, a spus gorjeanul.

Mergea a declarat că nu este încă la capacitate maximă, dar se bucură că îl va avea, din nou, alături pe “Dom”: “Este o persoană cu care pot discuta orice, cu care pot avea o discuție obiectivă şi constructivă după fiecare meci câştigat sau pierdut. Consider că o comunicare bună, o relație sinceră şi deschisă este piatra de temelie în orice parteneriat, este calea spre evoluție, spre atingerea potențialului echipei. Am avut aproximativ două luni de repaus şi recuperare, momentan sunt mult mai bine, nu 100% refăcut, mai simt uneori dureri, dar sunt optimist că voi începe anul 2017 refăcut complet”.

De altfel, tocmai lipsa comunicării l-a făcut pe Mergea să rupă perechea cu Rohan Bopanna, un sportiv alături de care rezultatele nu au fost de neglijat. “Hotărârea o luasem de ceva vreme, însă accidentarea mea m-a făcut să grăbesc puţin acest pas, în condiţiile în care șansele noastre să mai prindem Turneul Campionilor au devenit nule. Cu <Bops> am avut cele mai bune rezultate de până acum, dar cred că am fi putut ajunge mult mai sus, dacă ar fi existat o comunicare bună între noi”, a spus Florin.

Mergea a vorbit, pentru sursa menţionată, şi despre planurile sale profesionale din noul an: “O să mai joc Basel şi Paris, obiectivul fiind să ne punem la punct un plan de joc pentru anul viitor, să vedem exact ce avem amândoi de îmbunătățit în perioada de off-season. 2017 vrem să ne aducă un Grand Slam câştigat şi calificarea la Turneul Campionilor. Acestea sunt obiectivele principale, dar desigur, cel mai important este sa rămânem sănătoși şi să ne bucurăm de fiecare moment petrecut pe circuit”.

