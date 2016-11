Microbul alb-albastru a intrat în Mulţescu: “E cea mai frumoasă perioadă din carieră”

Numirea lui Gheorghe Mulţescu a fost privită cu scepticism în Bănie, dar se pare că fostul antrenor dinamovist i-a cucerit pe olteni prin stilul său ofensiv. Dacă mai erau încă suporteri care nu-l plăceau pe Mulţescu, ultima declaraţie a tehnicianul nu lasă loc de interpretări. Acesta a mărturisit că nicio perioadă nu se compară cu cea petrecută pe banca Universităţii, iar visul său este să devină campion cu trupa doljeană. “Când am venit la Craiova am spus că mi-e foame de trofee, dar nu mă aşteptam să fim atât de sus în clasament. Perioada de la Craiova este cea mai frumoasă din cariera mea, chiar dacă am mai avut succese importante şi în Turcia, dar era vorba de echipe mici, nu de calibrul Universităţii. Mă bucură emulaţia din jurul echipei, sper să păstrăm interesul ridicat şi în continuare prin jocul nostru, cât şi prin rezultate. Nu mă gândesc la altceva decât la cum jucăm, aş sta flămând dacă am avea şansa de a câştiga titlul”, a spus Mulţescu.

Cătălin Pasăre