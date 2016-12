Mledenciu explică de ce nu a continuat la Tg-Jiu: “N-am mai avut încredere în cei de acasă”

Unul dintre cei mai promiţători handbalişti din Gorj, Răzvan Mledenciu, a decis să se despartă de plaiurile natale pentru a căuta afirmarea în handbalul mare. După experienţa nefastă pe care a avut-o cu Energia în sezonul trecut, sportivul de 24 de ani a ales să plece la drum din Liga a 2-a. Din nefericire, pentru gorjeni, handbalistul care a mai evoluat şi la CSM Bucureşti a hotărât să meargă la Baia Mare. Acesta a declarat, pentru cotidianul “Gorjeanul”, că a făcut alegerea potrivită. De altfel, cifrele îi dau dreptate, formaţia CS Minaur fiind lider în Seria B, cu 8 victorii şi un egal. “Momentan sunt mulţumit de situaţia care este la Baia Mare. Mă bucur că aici este un proiect nou, mult mai diferit faţă de cel de acum doi ani. Vor să fie juniori, dar şi 5-6 jucători cu experienţă, chiar străini, iar pe lângă ei să crească şi ceilalţi. În principiu, vor să-şi crească jucătorii de aici. Personal, am avut până acum evoluţii foarte bune. Sunt foarte mulţumit pentru că joc foarte mult faţă de cât am prins şi la Tg-Jiu. Sincer să fiu, sunt foarte motivat, îmi place proiectul de aici, oamenii sunt ok”, a spus Mledenciu. La Baia Mare se respiră handbal, chiar dacă formaţia fanion a oraşului a căzut în eşalonul secund din cauza problemelor financiare. Deşi la Tg-Jiu a demarat un proiect asemănător, prin CSU Constantin Brâncuşi, ultimele clipe de la Energia, implicit restanţele financiare din sezonul trecut, par să-l fi îndepărtat pe Răzvan, pentru moment, de sportul gorjean. “Am ales Baia Mare pentru că e capitala handbalului, aşa cum au numit-o mulţi alţii. Indiferent că este Liga a 2-a, suporterii vin în număr mare. Am avut doar un obstacol cu Oradea, în care am făcut egal, dar sper că pe teren propriu nu vom avea probleme cu ei şi vom merge în Liga Naţională. Am ales să plec şi din cauza experienţei de la Energia, n-am mai avut încredere în cei de acasă. Eu am mers aici să-mi consolidez postul meu, şi sper cu Baia Mare să ajung la performanţa la care a ajuns echipa acum doi ani de zile. Aş vrea să mă întorc şi acasă, dar poate peste câţiva ani, dacă va fi un proiect similar cu cel de aici. Acum însă nu mă gândesc deloc la acest lucru”.

Sâmbătă vine în oraş

Răzvan Mledenciu va fi prezent totuşi în Sala Voievod Litovoi, la sfârşit de săptămână. Sâmbătă, de la ora 12.00, băieţii antrenaţi de Adrian Gorun dau piept cu băimărenii. Calculele hârtiei îi dau favoriţi cerţi pe oaspeţi, iar extrema din Gorj este de părere că liderul se va impune fără probleme la Tg-Jiu.

“Le urez baftă celor de la UCB, acum chiar îmi face plăcere că joc acasă. Pe mulţi băieţi îi cunosc, dar, având în vedere şi rezultatele pe care le-au avut până acum, nu cred că ne-ar pune probleme. Am jucat şi noi cu toate echipele cu care au jucat şi ei, dar noi am câştigat cu o diferenţă de 20 de goluri cam toate meciurile. Cu noi o să se motiveze, pentru că automat fiind pe primul loc fiecare jucător o să vrea să dea tot ce poate. Cred că va fi un meci destul de greu, dar sigur o să ieşim noi victorioşi”, a comentat Mledenciu.

Vrea la naţională

Promovarea cu CS Minaur pare în cărţi pentru Răzvan, dar handbalistul nu se mulţumeşte cu atât. Fosta extremă a Energiei a declarat că în 2017 vrea să intre şi în vederile “tricolorilor”. “De anul viitor, când vom intra în prima ligă, acela va fi următorul meu obiectiv, pentru că împlinesc imediat 24 de ani şi trebuie să mă gândesc să fac şi acest pas. Deocamdată îmi fac treaba la echipa de club, dar obiectivul meu se va schimba, şi sper să mi-l ating”. Mledenciu a avut numai cuvine de laudă şi la adresa noului selecţioner de la echipa de handbal, despre care spune că poate “revoluţiona” acest sport în ţară. “Xavi Pasqual mi se pare un antrenor de un nivel foarte mare, care poate să trezească România la nivel de handbal. Venirea sa este un plus şi pentru antrenorii pe care îi avem noi în România. Au foarte multe de învăţat de la el, şi sper ca şi jucătorii să se modeleze, indiferent dacă sunt sau nu la naţională. La cluburile lor să vadă ce văd la naţionala mare şi, pe viitor, să avem echipe cu care putem şi noi să ajungem într-un Final Four de Champions League sau în semifinale la Mondiale sau Europene”.

Cătălin Pasăre