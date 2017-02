Mulţescu îi laudă pe Ivan şi Băluţă

Craiova s-a remarcat prin forţa grupului în victoria clară cu FC Voluntari, dar doi dintre eroii oltenilor au fost fără îndoială Andrei Ivan şi Alexandru Băluţă. Fotbaliştii Craiovei au fost nominalizaţi şi de Gheorghe Mulţescu după meci. Antrenorul “juveţilor” s-a felicitat pentru că banderola a ajuns la Andrei Ivan, despre care spune că s-a comportat foarte bine, chiar dacă “a ratat” transferul în Belgia, la Club Brugges. “Am considerat că randamentul său poate fi mai mare. Îl responsabilizează mai mult banderola, şi e o dovadă că e în regulă. Faptul că îşi doreşte mai mult un titlu cu Universitatea decât un transfer înseamnă ceva. Un transfer, acum, în iarnă nu conta atât de mult, ţinând cont că e foarte tânăr, şi poate să o facă şi la vară. Ca să câştigi un titlu cu Craiova, când ştii că e echipa pe care o iubeşti, şi poţi să faci o performanţă din asta, sigur că e frumos”, a spus Mulţescu. Tehnicianul este mulţumit că forma bună arătată de Alexandru Băluţă s-a văzut şi în primul meci oficial. “Băluţă a fost şi în sfârşitul de campionat unul dintre cei mai buni jucători ai noştri. A venit cu un plus, a dat şi gol, chiar dacă a ratat o ocazie clară, cu capul din 6 metri, a reuşit după aceea să înscrie. A fost omul care a accelerat, care a dinamizat jocul, l-a verticalizat. Este un jucător în reală creştere”. La finalul jocului cu Voluntari, Alex Băluţă şi-a lăudat noul căpitan, dar a declarat că pentru Universitatea urmează o perioadă dificilă. “Andrei Ivan a arătat că a fost un jucător altruist în faţa porţii, aşa cum am fost şi eu. Mă bucură acest lucru pentru că şi eu, şi el, o să avem de câştigat şi trebuie să continuăm pe aceeaşi linie. Nu este nici un meci uşor, mai sunt 4 finale, trebuie să obţinem maximum de puncte şi să ne atingem scopul”, a spus Băluţă. Pe de altă parte, Andrei Ivan, a declarat, dacă mai era nevoie, că posibila sa mutare în Belgia a fost dată rapid uitării. Mai mult, Ivan este convins că “Ştiinţa” are puterea să se bată pentru titlul de campioană în acest an. “Sunt bucuros că a marcat Băluţă, sunt bucuros că am marcat şi eu. Sunt foarte bucuros pentru victorie. Nu contează cine este căpitan, contează să marcăm cât mai mult. Anul trecut, în campiont, am ratat foarte multe ocazii. V-am zis că nu am nicio supărare că nu am plecat la FC Brugges. Sunt bucuros că am rămas la Universitatea Craiova, avem un obiectiv de atins în acest campionat şi sper să-l atingem. Normal că mă gândesc la titlu, de asta joc fotbal, nu mă gândesc să retrogradez. Trebuie să ne mobilizăm pentru meciul cu Botoşani, trebuie să mergem să câştigăm”, a declarat vârful doljenilor.

Preşedintele echipei din Bănie, Marcel Popescu. a avut cuvinte de laudă pentru jocul prestat de elevii lui Mulţescu şi speră ca Universitatea să arate la fel în fiecare meci. “Andrei Ivan s-a comportat ca un căpitan, altruismul pe care l-a avut la golul doi marcat de Băluţă spune multe. Craiova va juca acest fotbal-spectacol şi în continuare”, a spus oficialul clubului.

Cătălin Pasăre