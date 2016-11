Mulţescu, precaut: “Suntem favoriţi la Iaşi, dar nu întotdeauna favoriţii câştigă”

Universitatea Craiova trebuie să obţină un succes în Copou dacă vrea să rămână în coasta Stelei. Trupa lui Gheorghe Mulţescu vine după o prestaţie neconvingătoare în meciul cu Astra, iar o victorie în meciul cu Poli i-ar readuce pe “juveţi” pe linia de plutire. De asemenea, lupta este acerbă pentru locurile de play-off, iar “Ştiinţa” nu a obţinut încă biletele pentru prima jumătate a clasamentului. “Întâlnim Iașiul, o echipă în suferință, care are mare nevoie de puncte. Se anunță un meci de uzură, în care ei vor încerca să se închidă, să ne blocheze atacurile. Plecăm din postura de favoriți, dar nu întotdeauna favoriții câștigă. De aceea contribuția fiecărui jucător trebuie să fie în beneficiul echipei. Categoric, voi folosi cei mai în formă jucători pentru acest meci”, a declarat antrenorul Craiovei. Mulţescu ar putea conta în meciul de la Iaşi şi pe Andrei Ivan, atacantul care a fost accidentat în runda trecută. “Ivan a început antrenamentele, sper să mă pot baza pe el la această partidă. Este un jucător decisiv. Singura problemă de lot rămâne Madson“, a spus tehnicianul. De altfel, vârful Craiovei a confirmat pentru presa locală că are şanse mari să evolueze în această seară: “Am plecat spre Iași, mă simt bine. Mi-ar plăcea foarte mult să marchez și să fac măcar o tumbă, dar important este să câștige echipa. Suntem optimiști“.

Unul dintre oameni importanţi ai Craiovei, portarul Nicolai Calancea, nu-i subestimează pe ieşeni. Deşi Poli nu a mai învins de 7 etape în campionat, goalkeeper-ul craiovean a declarat că Univeristatea va avea în faţă un oponent dificil. “Ne așteaptă un meci greu, Iașiul joacă bine acasă. Noi va trebui să ne facem jocul, să excludem greșelile comise la partida cu Astra și, în consecință, să câștigăm meciul. Toate partidele de până acum au fost grele, și cu Steaua, Dinamo, Gaz Metan, chiar și Poli Timișoara, nu doar jocul cu Astra. Împotriva noastră adversarii se mobilizează, joacă de parcă ar fi cel mai important meci din carieră. Asta demonstrează că suntem o echipă de luat în seamă, de temut a campionatului“, a spus portarul. Meciul se dispută de la ora 20:30.

Probleme mari pentru gazde

Doi foşti componenţi ai Universităţii, Eugen Neagoe şi Florin Prunea, conduc echipa de la Iaşi. Din păcate, pentru trupa moldavă, lucrurile nu merg foarte bine de la instalarea lui “Geană” pe banca tehnică. Acesta nu a cunoscut gustul succesului, iar problemele de lot nu-i dau pace. Neagoe nu poate miza pe căpitanul echipei, Ionuţ Voicu, şi pe golgheterul Andrei Cristea, ambii suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene. Sârbul Milan Mitic are probleme medicale, iar jucătorii U21 folosiţi până acum s-au “rupt”. Marian Târşa, Cătălin Ştefănescu şi Marius Chelaru sunt accidentaţi, iar Alexandru Boiciuc nu are drept de joc, internaţionalul de tineret moldovean ispăşindu-şi a treia etapă de suspendare primită în urma eliminării din meciul cu Steaua Bucureşti.

“Nu avem timp să ne plângem. Trebuie să strângem rândurile şi să facem totul pentru a ieşi din impas. Cine va intra vineri, contra Craiovei, trebuie să arate că îşi merită locul în lotul echipei” a spus antrenorul. ”Parcă suntem blestemaţi! Nu mai scăpăm de problemele astea cu accidentările. Chelaru a ieşit după numai 5 minute din antrenament. Cred că are ruptură. Este incredibil! Câteva minute a rezistat şi a ieşit de pe teren şchiopătând, fără măcar să facă efort. Şi Mitic este incert pentru meciul cu Craiova. Vom şti mai multe mâine despre starea lor, dar ei sunt incerţi. Nici pe Ţigănaşu nu ştim încă dacă vom conta. El se pregăteşte separat, să vedem dacă va fi apt de joc. Din 5 jucători Under 21 câţi am avut la începutul sezonului, pentru meciul cu Craiova mai avem unul singur. Ce să facem? Intru eu sau Onofraş? Vom discuta cu şeful Centrului de Copii şi Juniori şi vom legitima doi copii de acolo pentru a avea rezerve în meciul cu Craiova”, a declarat preşedintele de la Iaşi, Florin Prunea. Ultimul succes al gazdelor din această seară, în Liga I, a fost contra pandurilor, pe 20 septembrie.

Burleanu: “Craiova se bate la titlu”

Prezent la Craiova, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a lăudat-o pe Universitatea pentru forma sportivă din actualul sezon. Şeful Federaţiei a mai spus că echipa lui Mulţescu este capabilă să menţină ritmul, fiind una dintre candidatele la titlu. “Sigur că echipa Craiovei poate face față în lupta cu Steaua, dovadă fiind și clasamentul. Ați fost la un pas, la o victorie cu Astra, de primul loc, și în același timp văd jucători tineri talentați aici, fotbaliști care știu că sunt sub supravegherea domnului Christoph Daum. Sunt sigur că aceștia vor reprezenta variante de bază pentru echipa națională în viitor, și mă refer la Vătăjelu, Ivan. Orice meci pe care CS Universitatea îl va juca pe noul stadion cred că va fi cu casa închisă“, a declarat Burleanu.

Cătălin Pasăre