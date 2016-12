Mulţescu pregăteşte asaltul pentru titlu: “Sunt multe echipe care se bat pentru campionat”

Antrenorul Universităţii Craiova, Gheorghe Mulţescu, se gândeşte deja la perioada de pregătire din iarnă. Tehnicianul din Bănie vrea meciuri tari în stagiul de verificare, şi spune că, în vară, cantonamentul i-a ajutat pe elevii săi. “Vom întâlni niște echipe foarte bune și cei de la națională pot să vină și să vadă jucătorii la noi, la meciuri. Vom juca împotriva unor echipe din prima ligă din Rusia, cu Monchengladbach din Germania, avem adversari și din Austria, deci echipe puternice. Noi vrem să jucăm cu echipe tari. Și în vară ați văzut că am jucat cu Zenit, cu Salzburg”, a spus Mulţescu.

Tinerii rămân o prioritate pentru antrenor, care a stabilit şi o listă de achiziţii. “Conducerea administrativă și noi, cei din conducerea tehnică, am decis să nu lăsăm jucătorii în cantonamentul naționalei Under 23, pentru că avem nevoie de ei, sunt jucători de bază și vrem să ne organizăm și noi foarte bine jocul, pentru că începe campionatul devreme. Am făcut două liste, una cu cine pleacă și una cu ce trebuie să vină, dar vorbim după ultima etapă”.

Mulţescu a declarat că mai multe echipe se vor bate la campionat în acest an, iar acesta este un lucru benefic pentru fotbalul românesc. “Sunt speranțe de titlu pentru mai multe echipe. Cum în trecut au fost campioane surpriză: Urziceniul, Galațiul. Văd că istoria se rescrie în aceeași idee. Continuăm lupta cu Steaua, care văd că este în scădere și de formă și de rezultate. E clar că lucrurile s-au mai așezat în față și sunt mai multe echipe care pot să aspire la campionat. Pentru mine, o surpriză plăcută este Gaz Metan Mediaș, cu o echipă foarte bine structurată, bine organizată, puternică, cu o apărare fermă și jucători foarte disciplinați. Au tot ce trebuie pentru a fi acolo sus”.

Chiajna, ultimul obstacol din 2016

Clasamentul strâns din Liga I nu-i permite Craiovei să facă paşi greşiţi dacă speră să devină campioană. Vineri, Universitatea deschide etapa în deplasarea de la Concordia, iar meciul este foarte important pentru leii din Bănie. “E un meci care vine repede, nu ne lasă să ne refacem, dar sperăm să luăm cele trei puncte. Am venit după o perioadă cu fluctuații în forma noastră. Meciul de la Chiajna cred că este cel mai important din ultima perioadă, pentru că este ultimul meci din 2016 și ultima impresie contează. E bine să încheiem anul cu un moral foarte bun”, a spus căpitanul Bogdan Vătăjelu.

“Sperăm să ne impunem și să încheiem anul cum trebuie. Nu schimbarea liderului trebuie să ne dea o motivație, noi trebuie să facem un meci bun și să terminăm pe podium, pentru ca în noul an să continuăm performanțele începute în sezonul acesta. Avem un lot foarte tânăr, cu jucători dornici de performanță și cred că, și cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să reușim. Sper să rămânem în aceeași formulă și vara viitoare, să ne bucurăm cu toții de performanță”, a adăugat Olivian Surugiu.

Cătălin Pasăre