Mulţescu schimbă sistemul în Cupă: “E o situaţie grea”

Universitatea Craiova şi FC Voluntari se întâlnesc, în această seară, în jocul tur din semifinalele Cupei României. Aşa cum e normal, cu doar 4 echipe rămase în competiţie, ambele formaţii vor să câştige unul dintre trofeele importante ale fotbalului românesc. Din nefericire pentru doljeni, gazdele nu se vor putea baza, la Severin, pe trei piese grele: Băluță, Mateiu şi Zlatinski. Partida este programată de la ora 20.30. Antrenorul Universităţii, Gheorghe Mulţescu, a declarat că nu va juca, din nou, cu trei fundaşi centrali, şi speră ca absenţele de la mijlocul terenului să nu se cunoască în această partidă. “Va fi o dublă dificilă cu FC Voluntari. Se anunță un prim episod greu, date fiind accidentările, suspendările cu care ne confruntăm. Voluntariul este o echipă aflată într-o formă crescândă, au urcat ca joc. Astfel încât va trebui concentrare maximă, un efort deosebit din partea tuturor celor care vor intra în teren. Ideal ar fi să câștigăm fără să primim gol.Trebuie să recunosc că la acest meci este o situație grea cu care mă confrunt: nu voi putea folosi trei jucători care-și creaseră relații de joc, asigurau un echilibru, dar vom căuta o formulă care să dea randament.Voi schimba sistemul față de cel folosit în meciul cu Dinamo, pentru că nu se mai justifică. Atunci am jucat cu doi stoperi, pentru că Dinamo a avut două vârfuri”, a precizat Mulţescu.

Cernat vs Screciu!

În meciul de joi, unul dintre cei mai experimentaţi mijlocaşi din Liga 1, Florin Cernat (37 de ani), va da piept cu unul dintre cei mai tineri jucători din compartimentul median, Vladimir Screciu (17 ani). Aşa cum ne-a obişnuit însă, Screciu nu dă semne de emotivitate şi este încrezător că-l va anihila pe fostul internaţional. “Este un meci dificil, este bine că jucăm acasă. Chiar dacă avem trei jucători suspendați, sunt jucători în lot care-i pot suplini. Mergem la victorie, sper să nu primim gol. Voluntari va veni cu moral bun, toate echipele sunt cu gândul să câștige Cupa. Chiar dacă îl voi avea ca adversar direct pe Cernat, cel mai experimentat jucător al lor, nu am emoții. Voi găsi mijloacele să-l contracarez”, a declarat Screciu.

O veste îmbucurătoare pentru olteni este că Marius Briceag, fundaşul de bandă stângă, va reveni pe gazon. Acesta a evoluat sub formă de împrumut şi pentru FC Voluntari şi a declarat că partida se anunţă una extrem de dificilă. “Va fi un meci greu, Voluntari are jucători cu experiență, dar suntem motivați și avem forța să facem un meci bun și să ne apropiem calificarea încă din partida de joi. Eu sunt bine, m-am recuperat, am făcut antrenamente normale, alături de coechipieri. Abia aștept să intru pe teren să-mi ajut echipa. În cele două meciuri de la Pitești, la mine acasă, am avut parte de accidentări. Deci nu prea mi-a purtat noroc. Bancu a avut evoluții bune și ca fundaș central, echipa nu a avut deloc de suferit cu el în această poziție”, a declarat Briceag.

Săndoi e optimist

Ultimul căpitan al Universităţii Craiova dintr-o finală de Cupă câştigată, Emil Săndoi, este încrezător că formaţia lui Gheorghe Mulţescu poate ajunge în ultimul act al competiţiei. Săndoi a declarat că actualii componenţi ai Craiovei trebuie să fie conştienţi că pot fi în faţa unui moment unic, iar în semifinale “sorţii” puteau fi mai aspri. “Craiova este echipa mai valoroasă. Sper la un rezultat foarte bun în tur, important fiind să câștigăm fără gol primit. Știința are în față un posibil parcurs european, spre deosebire de Voluntari, care nu și-a depus dosarul de licențiere. Băieții trebuie să dea totul și să se califice! Și, bineînțeles, să aducă trofeul la Craiova! Gândiți-vă ce înseamnă Cupa României pentru noul stadion! Am tot respectul pentru ce s-a făcut la Voluntari, dar gândiți-vă cât de greu ar fi fost o semifinală împotriva celor de la Steaua, Dinamo sau CFR Cluj? Și mai sunt doar trei meciuri până la ridicarea trofeului. Asta e foarte important, asta trebuie să aibă în minte jucătorii. Cât de aproape sunt de o mare performanță… Nu ai șansa ca în fiecare zi să joci cu trofeul pe masă”, a declarat Săndoi pentru csuc.ro. Fostul antrenor de la Pandurii şi Craiova a mai spus că fotbaliştii gazdelor trebuie să fie extrem de motivaţi. “Voluntari are trei jucători cu experiență uriașă. Cernat, Marinescu și Lazăr pot juca la echipe din fruntea clasamentului, dar ei nu au ce avem noi… publicul! Suntem ceva special. Aici evoluezi cu inima!”

Cătălin Pasăre