“Neam de piatră”! Craiova a ridiculizat Dinamo în faţa a 10 mii de olteni!

Ce poate fi mai dulce pentru suflarea alb-albastră decât o victorie împotriva marii rivale? Tacâmul este complet dacă succesul este obţinut cu o asistenţă record pentru “seceta” din Liga I, iar cele 3 puncte o urcă din nou pe “Ştiinţa” pe locul doi în clasament. Universitatea s-a simţit ca acasă la Severin, a jucat cu nerv, şi doar ratările uriaşe ale elevilor lui Mulţescu şi paradele de senzaţie ale lui Brănescu au limitat proporţiile scorului.

Filmul meciului

Impulsionaţi de atmosfera din tribune, craiovenii s-au aruncat în atac din primele minute ale partidei, iar pressingul agresiv al gazdelor i-a sufocat pe bucureşteni. Prima mare ocazie a venit în minutul 5, când Brănescu a scos cu un reflex uimitor şutul lui Băluţă. De altfel, întreaga repriză s-a desfăşurat cu Universitatea la timonă, şi cu Dinamo încercând să speculeze găurile din apărarea adversă. Craiova a irosit cele mai mari oportunităţi în prima jumătate de oră, când Zlatinski, Ivan şi Kay au fost “negaţi” de portarul dinamovist. Doljenii au deschis scorul la 10 minute de la reluare, Ivan ridiculizând defensiva adversă prin ceea ce a părut un lob de efect. Atacantul oltenilor a recunoscut apoi că, de fapt, a vrut să centreze. La 1-0, Universitatea s-a jucat cu ocaziile, iar Băluţă şi Măzărache au ratat din poziţii clare de gol. Formaţia din Bănie a plătit tribut în minutul 62, când Hanca a restabilit egalitatea după o combinaţie eficientă a “câinilor”. Amfitrionii au revenit furioşi în ofensivă, iar Madson a lovit bara în minutul 66. Atacurile neîncetate ale echipei din Bănie au dat roade în minutul 70, când centrarea lui Briceag l-a păcălit pe Brănescu şi a poposit în plasă. Gazdele au suferit o pierdere importantă în minutul 75, când Madson a cerut schimbarea. Jocul a stagnat în ultimul sfert de oră, iar zvâcnirile oaspeţilor au fost prea palide pentru a-i mai testa serios pe fundaşii Universităţii.

Mulţescu: “Simt o bucurie imensă!”

La sfârşitul partidei, antrenorul care a dus Craiova pe locul doi, Gheorghe Mulţescu, a declarat că fluierul final a reprezentat şi o descătuşare psihică. “Am avut o presiune foarte mare, am simţit-o de la suporteri. Păcat că am luat gol pe o greşeală în lanţ. Nu este prima dată când jucătorii îmi dau aşa emoţii, totuşi e bine că am câştigat. Am fost echipa care a jucat mai ofensiv. Pentru mine acest lucru este cel mai important. Simt o bucurie imensă. Mai este mult până la titlu. Noi trebuie să luăm meci cu meci, deocamdată mai avem de îndreptat anumite lucruri. Nu mai trebuie să mai demonstrez nimic, i-am bătut de multe ori pe cei de la Dinamo. Sunt la final de carieră şi vreau să mă bucur de rezultatele pe care le obţin”, a precizat Mulţescu.

Năzuinţele de titlu ale doljenilor trebuie să mai aştepte şi în opinia lui Andrei Ivan. “A fost o victorie frumoasă. Suntem bucuroşi şi le mulţumim suporterilor că au venit în număr atât de mare. Această victorie este a lor. Am vrut să trimit în faţa porţii şi dacă s-a nimerit să fie deviat, important este că am învins. Noi vom da totul la meciul cu Mediaş. La titlu nu ne gândim încă. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să prindem play-off-ul”, a spus marcatorul primului gol.

Interesant este că ambele goluri ale Craiovei au venit fortuit, lucru recunoscut şi de Marius Briceag: “Am vrut să centrez și a intrat în poartă. Mă bucur că am marcat golul victoriei, că am făcut fericiți suporterii Universității Craiova”.

Popescu vorbeşte din nou de titlu!

Optimismul preşedintelui din Bănie, Marcel Popescu, a fost alimentat de succesul cu Dinamo. Acesta a dezvăluit ce strategie a făcut împreună cu antrenorul Univeristăţii pentru a capacita jucătorii. “Noi vrem să fim campioni! Sunt 22 de ani de când Craiova nu joacă în cupele europene! În acest sezon va fi gata şi stadionul. Am stat de vorbă cu Gigi Mulțescu înainte şi am luat decizia să plecăm spre Severin în ziua meciului. 100 de km trecând şi văzând maşini şi fulare! A fost o încărcătură emoţională pe care ei nu o ştiau. A fost un truc pregătit împreună cu Gigi! Am zis hai să vadă ce înseamnă Craiova! Şi au văzut cu vârf şi îndesat, mai ales la înapoiere”, a spus Popescu. La trofee se gândeşte şi alt fotbalist de la Craiova, Alex Băluţa, care tocmai a semnat prelungirea contractului până în 2021. “M-am născut, am copilărit şi am trăit cu Universitatea Craiova în suflet. Să joc pentru echipă este o mare onoare. Iar prelungirea contractului a venit ca o încununare a muncii mele. Nu vă pot descrie în cuvinte ceea ce am simţit când mi s-a propus. Am spus Da în secunda doi. Sunt convins că în următorii ani voi ridica trofee în tricoul Ştiinţei“, a declarat mijlocaşul.

Antrenorul Craiovei, ameninţat!

La conferinţa de presă de după derbi, antrenorul cu trecut dinamovist, Gigi Mulţescu, a declarat că a fost ameninţat de proprii fani. Deşi nu a vrut să dea nume, tehnicianul din Cetatea Banilor a dezvăluit că a fost “somat” să învingă în acest joc, iar îndemnurile nu au fost unele “prieteneşti”.

“Am fost amenințat că, dacă nu câștigăm cu Dinamo, să nu mai calc în Craiova. Mi-au zis să plec singur pentru a nu suporta corecții. Dacă nu aș fi câștigat, cred că trebuia să plec, nu le-am spus celor din conducere, am ținut-o pentru mine”, a spus Mulţescu.

Universitatea Craiova – Dinamo București: 2-1 (0-0)

Au marcat: Ivan 55`, Briceag 70` / Hanca 62`

Stadion: Municipal (Severin), suporteri: 10.000

Universitatea: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vătăjelu – Zlatinski, Popov (56` Madson, 75` Kelic), Băluță – Ivan, Măzărache (80 Bancu), Rocha. Rezerve: Popescu, Rambe, Kelic, Manea, Madson, Bancu, Gustavo. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Dinamo: Brănescu – Corbu, Maric, Nedelcearu, Filip – Nistor, Busuladzic, Hanca (72` Nemec) – Lazăr (80` Petre), Rotariu (86` Mahlangu), Ghnoere. Rezerve: Penedo, Șerban, Petre, Mahlangu, M. Popescu, Romera, Nemec. Antrenor: Ioan Andone

Arbitri: Cristi Balaj, Alex Cerei, Miklos Nagy

Observatori: Octavian Goga, Ionică Onicaș

Cătălin Pasăre