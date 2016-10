O echipă s-a retras de pe teren în Cupa României! Vezi rezultatele de la judeţ

Săptămâna trecută, au avut loc 16-imile Cupei României în fotbalul Judeţean. Formaţia Internaţional Băleşti, câştigătoarea trofeului în sezonul precedent, va intra în cursă din faza următoare. Din păcate, nu toate meciurile s-au încheiat la ultimul fluier al arbitrului. Partida de la Bustuchin dintre formaţia gazdă şi Petrolul Ţicleni a fost întreruptă în minutul 90, la scorul de 2-3. Amfitrionii nu şi-au putut stăpâni nervii şi, pentru că oaspeţii au primit un penalti în finalul confruntării, au ieşit de pe teren. Dacă se respectă regulamentele, rezultatul omologat va fi 3-0 pentru trupa din Ţicleni.

Cătălin Pasăre

Rezultatele din 16-imi:

Dumbrava Câlnic 5 – 6 AS Scoarța

Triumful Borăscu 3 – 2 CS Novaci

Avântul Baia-de-Fier 0 – 1 Vulturii II Fărcășești

Minerul II Mătăsari 0 – 3 Gilortul Târgu Cărbunești

Ştiinţa Peştişani 2 – 6 Gilortul Bengești

Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 0 Petrolul Stoina

Viitorul Cătunele 10 – 11 Parângul Bumbești-Jiu

Știința Godinești 2 – 4 Știința Hurezani

AS Aninoasa 6 – 7 Viitorul Negomir

Unirea Dragotești 3 – 2 Jiul Rovinari

Viitorul Brănești 3 – 0 Unirea Crușeț

Bradul Polovragi 3 – 2 Foresta Văgiulești

Viitorul Plopșoru 2 – 0 AS Stejari

Energetica Tismana 3 – 6 Știința Turceni

Petrolul Bustuchin – Petrolul Ţicleni *

*Gazdele s-au retras de pe teren la scorul 2-3