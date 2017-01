O nouă echipă de fotbal la Tg-Jiu?

Situaţia disperată în care se află în acest moment formaţia fanion a Gorjului, Pandurii Tg-Jiu, îi pune în gardă pe oamenii de fotbal din judeţ. Datoriile uriaşe pe care le-a acumulat clubul nostru au şanse mici să fie amortizate, iar conducerea Pandurilor aşteaptă cu înfrigurare să vadă dacă planul de reorganizare va fi aprobat. Preşedintele USMO, Marin Condescu, nu-şi face griji din punct de vedere sportiv şi este mulţumit că poate, şi cu actuala grilă de salarizare, să atragă jucători cunoscuţi în lumea fotbalului românesc. Unul dintre exemple este brazilianul Erico da Silva, revenit în această iarnă la Tg-Jiu. “Marele meu noroc în lumea fotbalistică este că, până în 2013, m-am ţinut de cuvânt. Ceea ce am promis s-a întâmplat, toţi vin acum, fără să aibă neapărat ceva scris, cu o strângere de mână. E clar că s-a dus vorba şi între jucători că li se şi dă ceea ce li se promite, şi acesta este un mare avantaj, poate de aceea au şi hotărât cei din AGA să ma ocup de astfel de lucruri, şi administratorul special să aibă încrederea necesară. La victorie, echipa are 1.000 euro, oriunde este obţinută. Sunt 350 euro pentru un egal în deplasare”, a spus Marin Condescu. Pe de altă parte, preşedintele AJF Gorj, Mihai Prunariu, cel care a condus la rândul său pentru o scurtă perioadă echipa, spune că suporterii trebuie să fie pregătiţi pentru orice. Există posibilitatea reală ca Pandurii să nu poată evita falimentul, iar atunci fotbalul din Tg-Jiu trebuie să pornească din eşaloanele inferioare. “Eu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal, susţin orice iniţiativă, fără niciun fel de problemă, care vine din partea suporterilor sau a oamenilor care vor să facă altceva la Tg-Jiu. Iar cei de la Pandurii trebuie să se gândească şi la această variantă. În cazul în care nu vor putea să salveze clubul de la dizolvare, să ia în calcul şi înfiinţarea unei noi echipe care să plece la un alt drum”, a spus Prunariu. Acesta a menţionat că nu doreşte să fie nevoie de o nouă echipă, dar că, în opinia sa, este extrem de dificil ca Pandurii să iasă cu bine din această încercare. “Este destul de greu, sunt probleme mari din punct de vedere financiar, aţi văzut că au fost şi depunctaţi acum, pe lângă faptul că au pierdut meciul cu 3-0. Ca orice gorjean am speranţa, până în ultimul moment, că vor putea să depăşească această situaţie financiară extrem de grea”.

Dragomir spune că depunctarea a fost corectă

Comisia de Disciplină a FRF a decis, miercuri, ca ASA Tg-Mureş să câştige cu 3-0 la “masa verde” meciul de pe teren propriu cu Pandurii Tg-Jiu, din etapa a 21-a din Liga 1. De asemenea, gorjenii au primit şi o penalizare de 3 puncte în clasament în urma deciziei de a nu mai intra pe teren în repriza a doua a partidei, din cauza stării precare a terenului. Dumitru Dragomir, fostul şef al LPF, este de părere că oficialii de la Federaţie au avut acoperire din punct de vedere regulamentar. Arbitrul partidei, Marius Avram, a hotărât ca meciul să se desfăşoare, asta deşi a fost nevoit chiar el să-şi schimbe ghetele după o căzătură care a făcut “ocolul” televiziunilor. Chiar dacă a spus că decizia luată de Comisia de Disciplină era cea aşteptată, Dragomir a recunoscut că deznodământul partidei putea fi şi altul. “Din punct de vedere regulamentar, Comisiile n-au greşit. Comitetul Executiv putea să intervină în orice speţă şi să studieze de ce s-a ajuns la această treabă. Comitetul Executiv putea să dicteze rejucarea meciului”, a spus acesta la o televiziune naţională.

Cătălin Pasăre