Oltenii, amăgiţi! Derbiul cu Dinamo se joacă la Severin

Meciul cu Dinamo, de luni, pare să fi venit prea repede pentru Universitatea Craiova. Se pare că oficialii oltenilor, împreună cu autorităţile locale din Bănie, nu au avut o perioadă de timp suficientă în care să testeze posibilitatea unei nocturne mobile pe Stadionul Extensiv.

Cert este că demersuri s-au făcut, iar, la un moment dat, derbiul din această rundă părea că are şanse mari să rămână în Parcul Romanescu. Cu toate acestea, site-ul oficial al clubului doljean şi-a mobilizat, marţi, fanii spre Severin.

“Ne-a călăuzit principiul: «Universitatea doar în Craiova, Craiova doar pentru Universitatea» și am făcut tot ce este omenește posibil pentru ca derby-ul cu Dinamo să nu fie strămutat. Toate eforturile noastre s-au izbit de imposibilitatea de a oferi garanția sută la sută că meciul se va desfășura pe Extensiv, în condiții optime, la lumina reflectoarelor. În această situație, cum Universitatea este echipa unei întregi regiuni, am considerat că singura variantă viabilă pentru buna desfășurare a derby-ului Universitatea – Dinamo este stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin.Totodată, anunțăm suporterii că în urma negocierilor cu deținătorii de drepturi TV, s-a decis că în acest an calendaristic un singur meci se va mai juca în nocturnă. Până atunci, vom continua eforturile pentru ca, din punct de vedere tehnic, acel joc să se dispute în Bănie.

Clubul nostru asigură posesorii de abonamente că va întreprinde toate demersurile pentru a le facilita vizionarea jocului pe stadion”, se arată pe csuc.ro.

Cătălin Pasăre