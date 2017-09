Oltenii ţin aproape după succesul de la Braşov!

Universitatea Craiova se menţine în vârful clasamentului Ligii I, după o victorie meritată, dar obţinută cu mari emoţii în faţa nou-promovatei din Sfântu Gheorghe. Fără Băluţă şi Zlatinski, trupa lui Mangia a controlat primul act, şi a deschis scorul prin Burlacu (`18), după o pasă excelentă a lui Mitriţă. Oaspeţii s-au menţinut în atac, iar Gustavo şi-a depus candidatura pentru ratarea campionatului în minutul 45, când singur cu poarta goală nu a reuşit să înscrie. Lucrurile s-au complicat pentru vizitatori în actul secund. Hadnagy a egalat pentru Sepsi, deşi se afla în offside, după ce apărarea Craiovei i-a permis să reia nestingherit cu capul din careu. Universitatea a revenit în avantaj după un penalty obţinut de Bancu şi transformat de Gustavo (`68), dar gazdele au egalat repede prin Astafei (`70). Acelaşi Bancu s-a dovedit decisiv, în minutul 80, când a fructificat o pasă excelentă primită de la Mateiu şi l-a “executat” pe Feher. “Juveţii” au urcat pe doi înainte de derbiul CFR-Steaua, iar vineri dau piept cu FC Voluntari.

Mangia, criză de nervi!

Deşi a obţinut o izbândă preţioasă în această rundă, antrenorul italian Devis Mangia a trecut cu greu peste greşelile din defensiva sa. Tehnicianul Craiovei şi-a băgat jucătorii în şedinţă după meci şi le-a reproşat acestora lejeritatea cu care au primit cele două goluri. “Îmi doream să am mai puține emoții în această seară. Am avut ocazia să facem 2-0, dar nu am reușit, apoi au punctat ei, după care am revenit în joc. A fost un meci dificil, pe un teren dificil. Echipa noastră poate să înscrie și nu am dubii asupra acestui lucru. Ceea ce mă dezamăgește este că am primit două goluri. Dacă vrem să facem campionatul pe care ni-l dorim nu trebuie să primim cu atâta ușurință golurile”, a declarat italianul.

Bancu şi-a făcut singur cadou!

După ce luni a împlinit 25 de ani, Nicușor Bancu a avut mai multe motive de fericire. Căpitan în absenţa lui Zlatinski şi Băluţă, mijlocaşul a scos un penalti şi a adus golul victoriei. “Mă simt bine că am câștigat, suntem bucuroși cu toții. Din păcate, nu am făcut un joc foarte bun, pot să spun că am avut și puțin noroc. Trebuie să învățăm ceva din acest meci și data viitoare să fim mai motivați și mult mai atenți în apărare. Probabil că am crezut că am închis meciul când am condus cu 1-0 și 2-1, dar ați văzut că am comis o greșeală și am primit gol. Am avut noroc pe final și am dat gol din nou. Mă bucur că am reușit să înscriu, mai ales că a fost și ziua mea de naștere. Mi-am făcut un cadou și sper să o țin tot așa“, a declarat Bancu. “Am avut atitudine, suntem o echipă unită, s-a văzut asta până la ultimul fluier. Acesta e principalul atu al nostru. Ştiam că ne va aştepta un meci greu, Sepsi e o echipă bună. Dar trebuia să obţinem maximum din acest meci.Nu ne gândim la titlu, luăm fiecare meci în parte”, a spus şi Andrei Burlacu, aflat la a doua reuşită consecutivă.

Oaspeţii îl acuză pe Avram

După fluierul final, reprezentanţii amfitrionilor au declarat la unison că arbitrul Marius Avram i-a favorizat pe olteni. Deşi a recunoscut că jocul formaţiei sale nu a fost nici pe departe perfect, antrenorul Valentin Suciu a spus că Sepsi trebuia să primească o lovitură de pedeapsă în ultimul minut.

“Trebuia să ținem mai mult de minge, am simțit că putem chiar câștiga, dar cadourile oferite ne-au costat. Le-am oferit două cadouri de care au profitat. La Patrick Petre se putea da penalty, dar asta este”, a precizat tehnicianul. “E o fază dubioasă în careu în minutul 90, Patrick a zis că a fost călcat, a fost penalty. Eu zic că acel 5% domnul Avram l-a dat pentru Craiova. Orice contact pentru ei, la noi nu, dar suntem o echipă mică se vede”, a declarat şi Attila Hadnagy.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Universitatea Craiova: 2-3 (0-1)

Sepsi: Fejer – Burlacu, Ursu, Oros, Dumbravă – Petrovikj, Ghinga – Huiban (`57, Astafei), P. Petre, Papsys (`71, Nikolic) – Hadnagy (`81, Damian). Antrenor: Valentin Suciu.

Craiova: Mitrovic – Spahija (`72, Roman), Kelic, Ferreira – Martic, Mateiu, Screciu (`73, Briceag), Bancu – Gustavo, Burlacu (`87, Buzan), Mitriță. Antrenor: Devis Mangia.

Cartonașe galbene: Mitriță `7, Screciu `56, Bancu `57.

Au abitrat: Marius Avram – Ovidiu Artene, Marius Nicoară; George Rădulescu.

Observatori: Aron Huzu, Paul Mincu.