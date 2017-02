Pandurii are probleme de lot! Mai mulţi oameni de bază, absenţi cu Poli Iaşi

Campionatul nici nu s-a reluat, iar antrenorul Flavius Stoican are deja bătăi de cap. Străinii din lotul formaţiei noastre au probleme cu actele, iar accidentările nu i-au ocolit pe panduri. De asemenea, nou-venitul Sergiu Negruţ îşi va amâna, cel mai probabil, debutul în tricoul alb-albastru. “Sunt câteva situaţii care mie îmi dau bătăi de cap şi mă refer în primul rând la extracomunitari. Elton da Silva, Erico da Silva şi Samson Nwabueze sunt trei jucători importanţi, şi poate erau titulari în viziunea mea pentru această partidă, dar nu pot, până în momentul acesta, 100% să mă bazez pe ei. Mai sunt şanse foarte mici, dar nu cred că vor fi apţi pentru partida de la Turnu Severin din cauza problemelor de viză şi permiselor de muncă. Pe lângă aceşti 3 jucători, mai este Cornel Ene, în care îmi puneam speranţe. Are o problemă medicală, sper ca până la ora meciului să fie rezolvată. Ar fi destul de dificil să aducem un jucător astăzi sau mâine şi să-l vedem prezent pe teren. Ştiţi foarte bine că a venit Sergiu Negruţ de la CFR Cluj, are doar o zi. Este un jucător care vreau să-şi cunoască bine colegii”, a spus Flavius Stoican. Pe de altă parte, tehnicianul Pandurilor a declarat că echipa sa este gata de start, iar jucătorii sunt pregătiţi să repete rezultatele din meciurile amicale. “Am petrecut 3 săptămâni împreună, am reuşit să ne cunoaştem şi am parcurs o perioadă de 2 săptămâni în Antalya. Cred eu că ştim exact ce avem de făcut din punct de vedere tactic, din punct de vedere defensiv, din punct de vedere ofensiv. Fiecare jucător ştie ce are de făcut, important este să continuăm seria bună de meciuri, chiar dacă acum începem unele oficiale, cu o mai mare încărcătură. Sunt încrezător că aceşti băieţi, pe care îi am sub comandă, vor să demonstreze că merită să fie pe primul eşalon fotbalistic al ţării. Sunt convins că o să aibă evoluţii bune, sunt convins că o să dea totul pe teren şi sunt la fel de convins că putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă din Liga 1”.

Cătălin Pasăre