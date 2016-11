Pandurii au revenit cu picioarele pe pământ: “Ar fi o performanţă să nu retrogradăm!”

Au trecut vremurile “boiereşti” de la Pandurii. După ce în ultimii ani echipa de fotbal şi-a propus, aproape fără excepţie, să termine în jumătatea superioară a clasamentului, situaţia s-a schimbat dramatic. Deşi la începutul sezonului, pandurii vizau un loc european, lipsa fondurilor i-a determinat pe gorjeni să-şi schimbe obiectivul din mers. Salvarea este cuvântul de ordine la Tg-Jiu, dacă nu de la retrogradare, măcar de la faliment…

David Lazar, Constantin Grecu, Bogdan Unguruşan, Jordy Buijs, Vali Munteanu şi Ovidiu Herea sunt fotbaliştii care continuă să se antreneze separat, în timp ce Valentin Alexandru a mers să se opereze. Antrenorul secund, Marian Dinu, a anunţat deja că mai mulţi jucători neexperimentaţi au fost aduşi pentru a suplini absenţele. “Am completat lotul de jucători cu tineri de perspectivă de la echipa a doua, am adus chiar şi 3 jucători de la grupa de elită. Sunt jucători pe care ne bazăm, şi în condiţiile în care vor fi solicitaţi să joace, trebuie să aibă încredere în ei şi să răspundă acestor cerinţe. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, o să le vină şi lor rândul să joace. Nu ne doream ca acest lucru să se întâmple aşa de repede, pentru că am fi vrut ca pentru meciurile care au mai rămas până în iarnă să ne bazăm pe jucătorii care i-am avut de la începutul campionatului, şi aşa era şi normal. Din iarnă încolo, ar fi trebuit să se tragă linie, se făcea o analiză, şi atunci s-ar fi mers pe drumul pe care se considera că e mai bun”, a spus Dinu. Antrenorul a admis că starea de incertitudine e foarte apăsătoare, iar până la partida cu Timişoara lotul ar mai putea suferi modificări. “În afară de Obodo, care şi-a reziliat contractul, sunt 7 jucători care, deocamdată, nu au acceptat diminuarea salariilor lunare, dar facem antrenament cu ei.

Ceilalţi sunt apţi pentru jocul de vineri. Mi-e greu să fac afirmaţia că vor fi în lot în meciul cu Timişoara, ei nu au acelaşi program ca şi ceilalţi jucători, şi nu cred că se poate pune bază pe ei. Noi avem structurat lotul de jucători, dar ne e teamă, până vineri, să nu mai apară surprize”.

Dinu a mai spus că nu se mai poate vorbi de obiective la Pandurii, din moment ce echipa din Tg-Jiu abia poate trimite în teren un “unsprezece” competitiv. “Nu poate să existe decât un singur obiectiv, evitarea retrogradării. Ar fi o performanţă îndeplinirea acestui obiectiv în condiţiile care sunt acum la echipă”. De altfel, şi antrenorul Petre Grigoraş s-a resemnat. “E o situație foarte incomodă pentru mine, dar încerc să fac față. Dacă tot am fost de acord cu noile propuneri ale conducerii, inclusiv cu diminuarea salariului meu, sunt decis să merg până la capăt”, a spus Grig.

Şansă pentru tineri

Unul dintre jucătorii tineri de la Pandurii, care a fost folosit şi datorită regulii U 21, este Adelin Pîrcălabu. Deşi nu a rupt gura târgului în actualul sezon, Pîrcălabu a arătat că poate să progreseze, iar determinarea cu care joacă l-ar putea ajuta. Acesta vrea să rămână în continuare la Tg-Jiu pentru a prinde cât mai multe meciuri în tricoul alb-albastru. “Şansa mea să fiu titular acum este mult mai mare. Sper să demonstrez, să joc, să fac meciuri cât mai bune şi să am un viitor cât mai bun în fotbal. Am avut fluctuaţii în evoluţie, am jucat şi bine, am jucat şi rău, nu prea am avut realizări. În meciul cu Timişoara am avut puţine realizări, cu Dinamo la fel. Sunt tânăr şi sper să joc cât mai bine. Eu unul îmi doresc să rămân aici. Sper ca echipa să nu meargă rău şi să evoluăm cât mai mult în Liga I. Valoric eu zic că vom rămâne. Sper să facem cât mai multe puncte”, a spus Adelin.

Pîrcălabu a recunoscut că situaţia e departe de a fi liniştită la echipă: “Lucrurile merg rău. Băieţii nu vor să renunţe la bani, la salariile cele mari, se antrenează separat, avem 10 jucători tineri. Sunt doar Lucian (Sânmărtean) şi alţi 4 băieţi care au cesiuni şi nu au ce face până în iarnă. În iarnă, oricum, aproape toţi jucătorii mari vor pleca şi o să rămână numai copii. Noua conducere ne spune, în momentul de faţă, că trebuie să scăpăm de faliment. Atât”.

Mai mulţi fotbalişti cu care Pîrcălabu a evoluat la juniori şi echipa secundă au fost promovaţi acum la lotul mare. “Situaţia asta de acum va da multe şanse jucătorilor tineri. Sunt foştii mei colegi şi eu mă bucur foarte mult pentru ei, deşi îmi pare foarte rău că echipa nu mai este cum era. Îmi doream să joc pe noul stadion cu fotbalişti consacraţi”, a spus Adelin.

Cătălin Pasăre