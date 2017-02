Pandurii caută prima victorie din 2017: “Mergem la Botoşani să câştigăm”

Fotbaliştii gorjeni nu au cunoscut gustul succesului în acest an, dar Flavius Stoican rămâne un antrenor optimist. Tehnicianul spune că la Botoşani se câştigă foarte greu, dar nimic nu e imposibil. De altfel, omul de pe banca Pandurilor şi-a îndemnat elevii să evolueze cu “nerv” în Moldova. “Ne aşteaptă un meci pe care vrem să-l câştigăm, chiar dacă echipa din Botoşani a reuşit o partidă foarte bună cu Dinamo. Au un colectiv unit, un colectiv bun, un colectiv care le-a pus probleme dinamoviştilor. Au câştigat pe teren propriu şi cu cei de la CSU Craiova, au făcut un egal la Chiajna, dar, ca orice echipă, au şi ei defectele lor. Sper ca să profităm de ele, şi să avem şansa să ne fructificăm situaţiile pe care le creăm. Pe teren propriu ei au o atitudine şi o determinare cum rar vezi la echipele din Liga 1. Probabil că jucau cu mai multă determinare dacă mai existau şanse la play-off, dar şi aşa, Leo Grozavu, pe care îl ştiu foarte bine, tratează fiecare meci ca pe o finală. Psihicul jucătorilor, cu siguranţă, este schimbat datorită faptului că nu mai au şanse la play-off. Nu trebuie să ne fie teamă, chiar dacă o să întâmpinăm din partea adversarului o duritate şi o agresivitate trebuie să răspundem şi noi cu aceeaşi monedă”, a spus Stoican. Partida va avea loc duminică, la o oră neobişnuită pentru panduri, 13.30. Antrenorul oaspeţilor a declarat că acest lucru este prea puţin important, iar gorjenii nu trebuie să mai repete erorile din meciul cu Concordia. “Mi-aş dori să ne creăm ocazii mai multe ca la partida cu Chiajna, să fim mai încrezători în forţele noastre, pentru că avem jucători care, atunci când îi văd la antrenamente, arată calitate. Vreau şi în meciurile oficiale să se joace la fel. Jucăm şi noi şi ei la aceeaşi oră. Important este că nouă ne trebuie mult mai mult victoria, decât le trebuie lor. Trebuie să fim încrezători şi să fim o echipă care să arate că îşi doreşte punct sau puncte, indiferent de oră”.

Fără Surugiu, dar cu Batin

Din nefericire, Pandurii a pierdut unul din jucătorii de bază, Olivian Surugiu. Fostul craiovean nu va face deplasarea la Botoşani din cauza unei accidentări. Pe foaia de joc are şanse mari să apară atacantul Paul Batin, dar acesta trebuie să-şi rezolve problemele cu actele. “Lucrul cel mai dificil pentru mine este că Surugiu nu va face deplasarea, acuză o problemă medicală. Vor fi două-trei schimbări. Batin are şanse destul de mari să joace, aşteptăm să îi vină cartea verde şi dacă din punct de vedere al <hârtiilor> este totul în regulă o să-l vedem pe teren. Nu ştiu încă dacă din primul minut, dar cu siguranţă pe parcurs va fi pe teren”, a spus Stoican. Fundaşul stânga de la Pandurii, Sorin Buşu, a declarat că echipa şi-a revenit după eşecul din runda precedentă, iar jucătorii vor să lase o impresie bună până la finalul campionatului. “Mergem acolo să facem un meci bun şi să nu pierdem. Dacă se poate să venim cu toate cele 3 puncte ar fi foarte bine, pentru că în această luptă fiecare punct contează. Cred că am avut atitudine în toate meciurile disputate până acum, sperăm ca la acest joc să facem şi un rezultat bun. Suntem conştienţi că avem o misiune grea, că echipa aceasta a suferit multe modificări în pauza de iarnă, dar avem mare încredere că o să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Buşu.

Grozavu ar putea menaja jucătorii de bază

Deşi a avut cuvinte de laudă la adresa Pandurilor, antrenorul de la Botoşani, Leo Grozavu, a recunoscut că ar putea da o şansă şi fotbaliştilor care au prins mai puţine minute în noul an. “Trebuie ca toată lumea să aibă minute de joc pentru că atunci când se apelează la ei trebuie să răspundă prezent şi să dea cel mai bun randament. Asta nu înseamnă că nu ne interesează să câştigăm jocul cu Pandurii. Indiferent cine va intra pe teren, voi alinia o echipă care să câştige jocul, nu voi face experimente doar de dragul de a le face”, a spus Grozavu. Antrenorul moldovenilor a declarat că Pandurii formează o echipă periculoasă, iar gazdele trebuie să fie foarte atente la acest joc. “Meciul este foarte dificil. Am apucat să-i analizez puţin pe cei de la Pandurii şi am tras deja unele semnale de alarmă. Sper că toată lumea e concentrată şi conectată la importanţa acestui joc. Chiar dacă adversarii noştri au obţinut doar un punct în aceste trei etape, au cam pus probleme adversarilor, au avut momentele lor foarte bune în care puteau să schimbe soarta jocurilor. Nu vreau să creadă careva cumva că ne aşteaptă o partidă facilă”, a precizat Grozavu.

Cătălin Pasăre