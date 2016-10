Pandurii caută un succes vital la Chiajna, astăzi de la 20.30

Clasamentul se strânge în Liga I, iar echipa fanion a Gorjului are nevoie de victorie, în deplasarea de la Concordia, pentru a se menţine în zona-play-off. După două înfrângeri consecutive, formaţia lui Petre Grigoraş a căzut pe locul 7, iar Sânmărtean şi compania trebuie să uite de problemele de la club şi să răzbune eşecul din Cupa Ligii. Antrenorul de la Tg-Jiu a admis că băieţii săi trebuie să dea, încă o dată, dovadă de caracter, având în vedere că pandurii joacă fără bani în cont.

“Şi aşa era partida foarte dificilă, dar acum este cu atât mai dificilă când situaţia este de aşa natură. Venim după două înfrângeri consecutive, iar acest lucru nu poate să nu ne afecteze. Ei vin după o victorie cu Dinamo, poate neaşteptată. Joacă pe teren propriu, jucăm pe un teren sintetic, după câte am înţeles eu Pandurii nu a câştigat niciodată acolo, chiar dacă au jucat cu Viitorul sau Chiajna, dar toate au un început. Am încredere în echipă, am încredere în caracterul lor, în experienţa lor şi sunt convins că vor face tot posibilul ca jocul să fie unul spectaculos şi, bineînţeles, să luăm punct sau puncte”, a spus Grigoraş.

Mijlocaşul Alex Răuţă este optimist şi crede că situaţia financiară se va debloca. Fotbalistul a dat asigurări că Pandurii nu are motive să o lase mai moale în deplasarea din această seară: “Trebuie să ne concentrăm, asta este meseria noastră de fotbalişti, trebuie să dăm totul pe teren. Sperăm să venim cu cele 3 puncte, şi cred că banii vor veni. Am avut şi în Cupa Ligii un meci foarte greu cu ei, am jucat 120 de minute, am pierdut la penaltiuri, dar acolo este loterie. Este o echipă bună, joacă pe un teren sintetic, ceva neobişnuit pentru noi, dar eu cred că valoarea grupului şi experienţa noastră ne vor face să luăm cele 3 puncte”.

Cine apără?

După erorile făcute de Răzvan Stanca şi David Lazar în ultimele două meciuri de campionat, Petre Grigoraş ar părea că are o dilemă în a alege portarul pentru meciul de la Chiajna. Deşi erau voci care îl cereau între buturi pe tânărul Răzvan Negrilă, antrenorul Pandurilor se pare că va miza tot pe un goalkeeper cu experienţă. “Nu ştiu dacă o să pot să-l folosesc pe Negrilă. Ştiţi că eu sunt un conservator, nu scot un jucător după o greşeală sau după o gafă, indiferent că e jucător de câmp sau portar. Încerc să am un echilibru. Oricine poate greşi. Ne aducem foarte uşor aminte de greşeala pe care a făcut-o Lazar, într-adevăr o gafă uriaşă, care ne-a costat 3 puncte, dar cred că uităm că a avut intervenţii foarte bune în alte meciuri, a scos o minge incredibilă în partida cu Tg-Mureş la 1-0, a apărat fără greşeală până la acea gafă. Eu nu uit lucrurile astea, chiar dacă pentru moment poate sunt dezamăgit, ca şi jucătorii, ca şi colegii lui. Nu pot însă să tai capul nimănui”.

Grigoraş a mai spus că astfel de erori se întâmplă chiar şi la cel mai înalt nivel: “Toţi au fost afectaţi! Inclusiv noi, inclusiv colegii. Normal că Lazar a fost afectat după joc, dar lucrurile acestea se întâmplă, am văzut şi la case mai mari. Atunci, ce să-i facă lui Navas de la Real Madrid. Să-i ia capul, pentru că e jucător de milioane de euro şi a gafat destul de mult în Champions League?”

Bunoza e apt!

După o perioadă lungă de inactivitate, se pare că apărătorul Pandurilor, Gordan Bunoza, va reveni pe teren. Deşi a declarat că nu-l va grăbi pe bosniac, Grigoraş a spus că fundaşul central are mari şanse să prindă lotul în această etapă. Singurul accidentat rămâne Claudiu Voiculeţ. “Cred că Bunoza poate să fie luat în calcul pentru meciul de luni, să fie în lot, dar trebuie să avem răbdare şi cu el. Are mai mult de o lună de zile de când nu se antrenează cu echipa, dar în ultimul timp s-a antrenat 100% şi poate să fie o soluţie. Din păcate, Voiculeţ va mai aştepta până după întrerupere”.

Mrzljak, aşteptat degeaba!

În ciuda mansuetudinii de care au dat dovadă pandurii, Mrzljak nu vrea să se mai întoarcă la Tg-Jiu. O decizie definitivă în privinţa croatului va fi luată după întreruperea Ligii I, dar gorjenii îşi fac deja calculele fără mijlocaşul defensiv. “Am vorbit cu preşedintele (Narcis Răducan), el ţine legătura cu impresarul. Am zis că nu sunt un tip ranchiunos, dacă el se întoarce la echipă. O să aibă de suferit, bineînţeles, să stea la rând, dar asta nu înseamnă că nu l-aş primi sau nu s-ar antrena cu noi. Deocamdată se pare că dorinţa lui e de a nu mai veni. Asta e o decizie personală şi nu avem ce să facem”, a spus Grigoraş.

