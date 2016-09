Pandurii dau vina pe neşansă şi greşeli pentru eşecul de la Iaşi

Înfrângerea din partida disputată în Moldova a lăsat în urmă felurite regrete în tabăra gorjenilor. După ce i-au “resuscitat” pe ieşeni, care nu mai câştigaseră de 7 meciuri, reprezentanţii echipei din Tg-Jiu dau vina pe ghinion şi neatenţie. “Am controlat jocul până la primirea golului. După aceea, meciul s-a echilibrat. Am avut şi noi ocazii, au avut şi ei. Din păcate, nu am fost mai atenţi să nu primim acele goluri şi până la urmă am pierdut. Eram conştienţi că ei îşi doreau foarte mult să câştige, nu treceau printr-o perioadă foarte bună, dar eu zic că la cum am jucat în prima repriză, şi la ocaziile pe care le-am avut, trebuia să câştigăm”, a declarat Ovidiu Herea.

Şi tehnicianul Pandurilor, Petre Grigoraş, consideră că echipa sa ar fi trebuit să se impună pe terenul Politehnicii, şi este dezamăgit de lipsa de maturitate de care a dat dovadă formaţia pe care o pregăteşte. “Mai bine începeam meciul prost și îl terminam bine. Am stăpânit prima repriză, chiar am avut o ocazie clară să dublăm avantajul, echipa gazdă nu ne-a pus niciun fel de problemă, am primit un gol extrem de ușor. Am făcut greșeli impardonabile, chiar dacă am reușit la un moment dat să revenim, am egalat, am primit iarăși un gol hilar. Pe final, a fost un meci deschis, pe contre, se putea întâmpla orice, să înscrie și gazdele. Veneam după două rezultate pozitive, această partidă la cum am început-o, nu trebuia să pierdem, ținând cont de experiența jucătorilor din componență”, a spus Grigoraş.

Pe de altă parte, antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli consideră că diferenţa s-a făcut la atitudine: “Am câştigat un meci foarte greu. Băieţii şi-au revenit după 20 de minute din prima repriză în care am jucat fără idee. Cred că am avut şi frică. După ce am primit gol, băieţii au făcut un meci foarte bun şi am câştigat toate punctele meritat. Au jucat cu orgoliu, au avut atitudine foarte bună şi au început din nou să joace cum ştiau. E bine pentru clasament, aveam nevoie de aceste trei puncte”.

