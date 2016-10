Pandurii – Dinamo se joacă sâmbătă, Craiova – Pandurii, în Bănie!

LPF a anunțat programul următoarelor trei etape din Liga I. Etapa a 13-a este ultima din acest tur, iar Pandurii are un meci foarte important, acasă cu Dinamo Bucureşti. Partida va avea loc sâmbătă, 22 octombrie, începând cu ora 20.30, pe Stadionul Municipal din Severin. În runda cu numărul 14 echipa fanion a Gorjului are parte de un nou derbi, deplasarea de la Universitatea Craiova. Indiferent dacă echipa gazdă va face sau nu rost de nocturnă mobilă pentru a-şi desfăşura toate partidele pe Extensiv, meciul este programat de la ora 14.00, astfel că partida va avea loc în Cetatea Banilor, şi nu la Severin. În etapa a 15-a, Pandurii are un nou meci tare. Echipa lui Petre Grigoraş va da piept, la Giurgiu, cu actuala deţinătoare a titlului, Astra.

Cătălin Pasăre

Programul complet:

Etapa 13:

vineri, 21 octombrie

18:00 Chiajna – ACS Poli

20:30 FC Viitorul – CFR Cluj

sâmbătă, 22 octombrie

18:00 Gaz Metan – CSU Craiova

20:30 Dinamo – Pandurii

duminică, 23 octombrie

18:00 CSM Poli Iași – FC Voluntari

20:30 ASA Tg. Mureș – Steaua

luni, 24 octombrie

FC Botoșani – Astra

Etapa 14:

vineri, 28 octombrie

20:30 Concordia – CFR Cluj

sâmbătă, 29 octombrie

14:00 CSU Craiova – Pandurii

20:30 Dinamo – Astra

duminică, 30 octombrie

18:00 ASA Tg. Mureș – Gaz Metan

20:30 CSM Poli Iași – Steaua

luni, 31 octombrie

18:00 Viitorul – FC Voluntari

20:30 FC Botoșani – ACS Poli

Etapa 15:

vineri, 4 noiembrie

17:30 Gaz Metan – CSM Poli

sâmbătă, 5 noiembrie

15:30 FC Voluntari – Chiajna

18:00 ASA Tg. Mureș – CSU Craiova

20:30 ACS Poli – Dinamo

duminică, 6 noiembrie

18:30 Astra – Pandurii

20:30 Steaua – Viitorul

luni, 7 noiembrie

20:30 CFR Cluj – FC Botoșani

CLASAMENT LIGA I

1 FC Steaua Bucuresti 11 17-8 26

2 CS U Craiova 11 15-11 20

3 F.C. Viitorul 11 14-11 20

4 F.C. Botosani 11 20-13 19

5 Dinamo Bucuresti 11 17-12 16

6 Pandurii Tg. Jiu 11 12-9 16

7 Gaz Metan Medias 11 12-12 16

8 CFR 1907 Cluj 11 21-9 14*

9 CSM Poli Iași 11 11-12 12

10 Concordia 11 5-12 12

11 FC Voluntari 11 16-18 11

12 Astra Giurgiu 11 10-17 11

13 ASA Tirgu Mures 11 9-22 0**

14 Poli Timișoara 11 10-23 -6***

* Echipa penalizata cu 6 puncte

** Echipa penalizata cu 6 puncte

*** Echipa penalizata cu 14 puncte