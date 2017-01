Pandurii doriţi de Şumudică, departe de Astra

Fostul pandur Liviu Antal are şanse mari să evolueze în continuare în campionatul intern. Este limpede că mijlocaşul ofensiv nu avea cum să continue la Tg-Jiu, iar fotbalistul de 27 de ani poate semna cu orice echipă, după ce a reziliat contractul cu Hapoel Tel-Aviv. După ultimele declaraţii, Antal s-a îndreptat către Astra, echipă care îi mai doreşte şi pe George Ţucudean sau Lucian Sânmărtean. Deocamdată însă, situaţia formaţiei campioane este incertă, deoarece mai mulţi jucători de bază s-ar părea că vor părăsi trupa giurgiuveană în pauza competiţională. Acest lucru nu pare însă să-l afecteze pe Antal care ar vrea să lucreze din nou cu Marius Şumudică. Fotbalistul l-a mai avut antrenor la FC Vaslui în anul 2012, echipă la care a reuşit să-şi asigure şi titlul de golgheter. “Cunoașteți foarte bine nebunia lui Șumudică și ați văzut că a făcut performanță. Și la Vaslui tot așa era. Era foarte energic și îți transmitea starea aia de bine, în sensul bun de nebunie”, a spus Antal. Deşi îşi dorea mai mulţi jucători de la Pandurii, Marius Şumudică este într-un război total cu conducerea Astrei. Tehnicianul, care susţine că este dorit de către egiptenii de la Zamalek, a primit interzis la transferuri de la patronul Ioan Niculae. “Mi-a fost adus la cunoștință să nu mai fac eu politica de transferuri, să nu mă mai implic. Din momentul respectiv, îi las pe cei din conducere să facă respectivele transferuri. Nu este problema mea, eu sunt antrenor să antrenez ce mi se pune la dispoziție. Dacă vor să aducă și copii, îi antrenez. Eu sunt pur și simplu un antrenor care își face datoria din momentul în care pășește pe teren, până în momentul în care pleacă de la teren. Nu cred că mi se poate imputa nimic”, a precizat Șumudică. Probleme cu Astra are şi un alt fost pandur, Cristi Săpunaru. Acesta are o înţelegere verbală cu turcii de la Karabukspor, dar Niculae îl lasă să plece doar dacă renunţă la restanţele financiare.

Cătălin Pasăre